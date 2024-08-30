Все просто – замаринуйте м’ясо в суміші оливкової олії, лимону та спецій, щоб після запікання воно було зберегло всі свої переваги. Лимонний маринад – це універсальне рішення, яке завжди працює безпомилково.

Не пропустіть Найкраща закуска на всі часи: ідеальний рецепт квашеної капусти

Як смачно приготувати куряче філе

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– 1 лимон;
– 1 головка часнику;
маринад:
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Змішайте оливкову олію з лимонним соком.
  2. Додайте продавлений часник.
  3. Приправте сіллю, перцем, чебрецем і орегано.
  4. Ретельно перемішайте.
  5. Розділіть куряче філе на чотири частини та помістіть їх у миску. Залийте маринадом і ретельно натріть м'ясо.
  6. Накрийте миску фольгою і поставте в холодильник на 2 години. Потім викладіть курячі грудки у форму для запікання.
  7. Збризніть маринадом, що залишився в мисці.
  8. Між шматочками м'яса покладіть часточки лимона і розрізану навпіл головку часнику.
  9. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте близько 25 хвилин.
  10. Подавайте на вечерю з картоплею, крупою або рисом і хрустким салатом.

Цікаво дізнатися: що їсть на сніданок президент Зеленський.