Все просто – замаринуйте м’ясо в суміші оливкової олії, лимону та спецій, щоб після запікання воно було зберегло всі свої переваги. Лимонний маринад – це універсальне рішення, яке завжди працює безпомилково.
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Як смачно приготувати куряче філе
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– 1 лимон;
– 1 головка часнику;
маринад:
– 45 мілілітрів оливкової олії;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– сіль, перець.
Приготування:
- Змішайте оливкову олію з лимонним соком.
- Додайте продавлений часник.
- Приправте сіллю, перцем, чебрецем і орегано.
- Ретельно перемішайте.
- Розділіть куряче філе на чотири частини та помістіть їх у миску. Залийте маринадом і ретельно натріть м'ясо.
- Накрийте миску фольгою і поставте в холодильник на 2 години. Потім викладіть курячі грудки у форму для запікання.
- Збризніть маринадом, що залишився в мисці.
- Між шматочками м'яса покладіть часточки лимона і розрізану навпіл головку часнику.
- Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте близько 25 хвилин.
- Подавайте на вечерю з картоплею, крупою або рисом і хрустким салатом.
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