Спробуйте зробити квашену капусту за цим елементарним рецептом. Вона вийде хрумкою та дуже смачною.

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Квашена капуста

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12 порцій

Інгредієнти:

– 5 кілограмів капусти;

– 1 кілограм моркви;

– 100 грамів солі.

Приготування:

Нашаткуйте капусту. Моркву натріть на грубій терці. Покладіть 3 – 4 великі жмені капусти в каструлю, посипте її частиною солі, добре перемішайте і почавіть, поки не виділиться сік. Додайте до капусти трохи моркви та перемішайте. Утрамбуйте капусту товкачкою. Поступово, невеликими порціями, повторюйте ці дії, поки не утрамбуєте всю капусту. Кулаками притисніть капусту в каструлі, щоб вона вкрилася соком, покладіть зверху тарілку і придавіть її чимось важким. Збоку в капусту встроміть дерев'яну скалку. Кілька разів на день капусту потрібно протикати довгим ножем, дістаючи до самого дна каструлі. На третю добу розсіл посвітлішає і спаде. Готову капусту перекладіть в чисту банку, залийте розсолом та закрийте поліетиленовою кришкою.

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