Спробуйте зробити квашену капусту за цим елементарним рецептом. Вона вийде хрумкою та дуже смачною.

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Квашена капуста

  • Час: 1 година
  • Порцій: 12 порцій

Інгредієнти:
– 5 кілограмів капусти;
– 1 кілограм моркви;
– 100 грамів солі.

Приготування:

  1. Нашаткуйте капусту. Моркву натріть на грубій терці.
  2. Покладіть 3 – 4 великі жмені капусти в каструлю, посипте її частиною солі, добре перемішайте і почавіть, поки не виділиться сік.
  3. Додайте до капусти трохи моркви та перемішайте. Утрамбуйте капусту товкачкою.
  4. Поступово, невеликими порціями, повторюйте ці дії, поки не утрамбуєте всю капусту.
  5. Кулаками притисніть капусту в каструлі, щоб вона вкрилася соком, покладіть зверху тарілку і придавіть її чимось важким.
  6. Збоку в капусту встроміть дерев'яну скалку. Кілька разів на день капусту потрібно протикати довгим ножем, дістаючи до самого дна каструлі. На третю добу розсіл посвітлішає і спаде.
  7. Готову капусту перекладіть в чисту банку, залийте розсолом та закрийте поліетиленовою кришкою.

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