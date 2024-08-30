Спробуйте зробити квашену капусту за цим елементарним рецептом. Вона вийде хрумкою та дуже смачною.
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Квашена капуста
- Час: 1 година
- Порцій: 12 порцій
Інгредієнти:
– 5 кілограмів капусти;
– 1 кілограм моркви;
– 100 грамів солі.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту. Моркву натріть на грубій терці.
- Покладіть 3 – 4 великі жмені капусти в каструлю, посипте її частиною солі, добре перемішайте і почавіть, поки не виділиться сік.
- Додайте до капусти трохи моркви та перемішайте. Утрамбуйте капусту товкачкою.
- Поступово, невеликими порціями, повторюйте ці дії, поки не утрамбуєте всю капусту.
- Кулаками притисніть капусту в каструлі, щоб вона вкрилася соком, покладіть зверху тарілку і придавіть її чимось важким.
- Збоку в капусту встроміть дерев'яну скалку. Кілька разів на день капусту потрібно протикати довгим ножем, дістаючи до самого дна каструлі. На третю добу розсіл посвітлішає і спаде.
- Готову капусту перекладіть в чисту банку, залийте розсолом та закрийте поліетиленовою кришкою.
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