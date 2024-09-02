У світі монаршої сім'ї є багато таємниць та цікавих деталей. Одні з них, що любили куштувати перші люди світу. Правлячи Великою Британією понад сімдесят років, королева Єлизавета ІІ стала символом стабільності та відданості. Навіть її смакові вподобання повністю належали британській кухні.

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Що любила їсти королева Єлизавета ІІ

Її колишній особистий шеф-кухар Даррен Макгрейді який працював у Кенсінгтонському палаці, відкрив кілька секретів королівського меню.

Королева їла один і той же сніданок практично щодня, починаючи з п’яти років. За його словами, зазвичай вона віддавала перевагу простим стравам, серед яких особливе місце займали чай Earl Grey і миска вівсяних пластівців.

Для основної страви вона любила дичину, такі як стейк по-гельськи, стейк з філе з грибним соусом з віскі, особливо якщо ми робили це з олениною. Королева любила шоколад, тому в меню ми б включили будь-що, пов’язане з шоколадом,

– розповів зірковий кухар.

Королівський шоколадний мус

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 1 сире куряче яйце;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

На паровій бані розтопіть шоколад. Відокремте білок від жовтка. Яєчний білок ретельно збийте з цукром до стійких піків. До розтопленого шоколаду додайте збитий білок з цукром і розтоплене вершкове масло. Делікатно перемішайте шоколадну суміш і помістіть її у креманку. Готовий десерт можна прикрасити подрібненими горіхами, ягодами або сухофруктами.

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