Однією з улюблених страв Байдена є паста з томатним соусом – класика, яка завжди залишається в тренді, повідомляє Смачно 24. Вона не тільки ситна і смачна, але й відображає любов Байдена до сімейних обідів і традиційної кухні.
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Які страви любить Байден
Його улюблена закуска – класичний італійський салат капрезе (нарізані помідори, моцарелла та базилік). Він був одним з обов’язкових пунктів у тому, що британська газета Daily Mail назвала "райдером рок-зірки" для його виступу у Флориді у 2019 році. South Florida Sun Sentinel повідомляла ще у 2012 році, що тодішній віцепрезидент замовив тарілку з салатом з тунцем і дієтичну кока-колу.
Вілмінгтонська філія ресторанів Capriotti's є однією з регулярних зупинок Байдена, коли він у своєму рідному місті, і його улюблений бутерброд там – це збірка з м’яса індички, журавлинного соусу, начинки та майонезу на довгому італійському рулеті.
Проте його фаворитом є ніжні спагетті з томатним соусом. Ця страва була зазначена в контракті Байдена на передвиборні виступи.
Спагетті з томатним соусом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів спагетті;
– 250 мілілітрів консервованих помідорів;
– 100 грамів фаршу свинячого і яловичого;
– 20 грамів цибулі;
– 5 грамів часнику (1 зубчик);
– 45 грамів моркви (1 штука);
– 10 мілілітрів оливкової олії (1 столова ложка);
– спеції: сіль, перець, орегано, базилік.
Приготування:
- Цибулю і часник дрібно порубайте.
- На сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю і часник.
- Додайте м'ясо і обсмажте.
- Моркву натріть і додайте до м'яса.
- Залийте томатним соусом і приправте.
- Тушкуйте під кришкою приблизно 10 хвилин.
- Подавайте соус до відвареної пасти al dente.
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