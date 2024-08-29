Однією з улюблених страв Байдена є паста з томатним соусом – класика, яка завжди залишається в тренді, повідомляє Смачно 24. Вона не тільки ситна і смачна, але й відображає любов Байдена до сімейних обідів і традиційної кухні.

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Які страви любить Байден

Його улюблена закуска – класичний італійський салат капрезе (нарізані помідори, моцарелла та базилік). Він був одним з обов’язкових пунктів у тому, що британська газета Daily Mail назвала "райдером рок-зірки" для його виступу у Флориді у 2019 році. South Florida Sun Sentinel повідомляла ще у 2012 році, що тодішній віцепрезидент замовив тарілку з салатом з тунцем і дієтичну кока-колу.

Вілмінгтонська філія ресторанів Capriotti's є однією з регулярних зупинок Байдена, коли він у своєму рідному місті, і його улюблений бутерброд там – це збірка з м’яса індички, журавлинного соусу, начинки та майонезу на довгому італійському рулеті.

Проте його фаворитом є ніжні спагетті з томатним соусом. Ця страва була зазначена в контракті Байдена на передвиборні виступи.

Спагетті з томатним соусом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів спагетті;

– 250 мілілітрів консервованих помідорів;

– 100 грамів фаршу свинячого і яловичого;

– 20 грамів цибулі;

– 5 грамів часнику (1 зубчик);

– 45 грамів моркви (1 штука);

– 10 мілілітрів оливкової олії (1 столова ложка);

– спеції: сіль, перець, орегано, базилік.

Приготування:

Цибулю і часник дрібно порубайте. На сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю і часник. Додайте м'ясо і обсмажте. Моркву натріть і додайте до м'яса. Залийте томатним соусом і приправте. Тушкуйте під кришкою приблизно 10 хвилин. Подавайте соус до відвареної пасти al dente.

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