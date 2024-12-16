Навряд чи можна знайти кращу опцію для різдвяних свят, аніж смачний ароматний узвар. Жодних зусиль і неймовірний ефект, особливо, якщо подати його охолодженим. 24 Канал радить спробувати найпростіший рецепт, яким поділився портал Cookpad.

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Рецепт узвару

Час : кілька годин

: кілька годин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 4,5 літра води;

– 250 – 300 грамів сухофруктів;

– цукор – до смаку.

Приготування:

Сухофрукти добре промийте (у мене суміш з яблук і груш) та залийте водою. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте цукор (я використовую приблизно 3 столові ложки) і вимкніть вогонь. Залиште компот настоюватися на 4 – 5 годин.

Смачного!

Зберігайте – стане у пригоді: новорічні коктейлі з ігристим.