Навряд чи можна знайти кращу опцію для різдвяних свят, аніж смачний ароматний узвар. Жодних зусиль і неймовірний ефект, особливо, якщо подати його охолодженим. 24 Канал радить спробувати найпростіший рецепт, яким поділився портал Cookpad.
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Рецепт узвару
- Час: кілька годин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 4,5 літра води;
– 250 – 300 грамів сухофруктів;
– цукор – до смаку.
Приготування:
Сухофрукти добре промийте (у мене суміш з яблук і груш) та залийте водою.
Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте цукор (я використовую приблизно 3 столові ложки) і вимкніть вогонь. Залиште компот настоюватися на 4 – 5 годин.
Смачного!
Зберігайте – стане у пригоді: новорічні коктейлі з ігристим.