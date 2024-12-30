Ці страви готуються вони швидко і не потребують складних інгредієнтів. У добірці 24 Каналу ви знайдете смачні рецепти на будь-який смак: ніжний салат із тунцем, соковитий варіант із куркою та яблуками, а також оригінальний чізкейк, що точно здивує гостей. Кожна страва має свій унікальний смак та легко впишеться у будь-яке святкування.
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Салат з тунцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
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Інгредієнти:
– 2 свіжі огірки;
– 2 варені яйця;
– половина банки консервованої кукурудзи (приблизно 100 грамів);
– половина синьої цибулини;
– половина банки консервованого тунця (приблизно 80 грамів);
– 2 столові ложки сметани або натурального йогурту;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Як приготувати салат: перегляньте відео
Приготування:
- Відваріть яйця, почистьте огірки та цибулю.
- Наріжте огірки, яйця, цибулю на дрібні кубики.
- З’єднайте всі інгредієнти у мисці та ретельно розмішайте.
- Подавайте у красивих креманках чи бокалах.
Новорічний крабовий салат
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 4 варені яйця;
– половина банки консервованої кукурудзи;
– 3–5 мандаринів – до смаку;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 зубчик часнику.
Як приготувати салат: перегляньте відео
Приготування:
- Наріжте крабові палички великими шматками, а варені яйця – такими ж великими кубиками.
- Додайте до миски консервовану кукурудзу та часточки мандаринів, розрізані навпіл.
- Для заправки змішайте майонез із подрібненим часником до однорідності. Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.
Салат з куркою та яблуками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 велике яблуко;
– 1 велике куряче філе;
– 3 столові ложки сушеної вишні або інших сухофруктів;
– 2 стебла зеленої цибулі;
– 3 столові ложки мигдалевих пластівців або ваших улюблених горіхів;
– 50 грамів твердого сиру;
– мікрозелень – для прикраси.
Для заправки:
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка меду або сиропу агави;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– сіль і мелений перець – до смаку.
Як приготувати салат: перегляньте відео
Приготування:
- Наріжте яблука дрібними кубиками.
- Відваріть куряче філе, дайте йому охолонути, а потім наріжте невеликими кубиками.
- Додайте до курки сушену вишню (за потреби подрібніть її), подрібнену зелену цибулю та мигдалеві пластівці.
- Приготуйте заправку, змішавши майонез, сметану, мед і гірчицю. Додайте сіль і мелений перець до смаку. Заправте салат і ретельно перемішайте.
- З яблука видаліть серцевину та наріжте його кружечками. Викладіть їх на тарілку.
- Зверху покладіть шар твердого сиру, додайте мікрозелень і сформуйте гірку із салату.
Салат з печінкою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячої печінки;
– 75 грамів міксу зелені (1 пачка);
– 1 апельсин;
– 6–7 помідорів чері;
– 15 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка цукру;
– сіль – до смаку;
– 30 грамів грецьких горіхів;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сік половини апельсина.
Як приготувати салат: перегляньте відео
Приготування:
- Промийте курячу печінку, обсушіть і наріжте невеликими шматочками, видаляючи зайві жили та жир.
- На сковорідці розігрійте оливкову олію, викладіть печінку і обсмажте її з обох боків до легкої скоринки. Додайте трохи води, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 15 – 20 хвилин.
- Підготуйте інгредієнти для салату. Очистіть апельсин від шкірки та прожилок, залишаючи лише м'якуш. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть. Помідори чері розріжте навпіл.
- Приготуйте заправку, змішавши французьку гірчицю, сік половини апельсина та оливкову олію. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Коли печінка протушкувалася, додайте сіль та цукор. Готуйте ще кілька хвилин, щоб карамелізувати печінку. Потім обваляйте шматочки печінки в подрібнених горіхах.
- Для складання салату викладіть мікс зелені на тарілку. Додайте карамелізовану печінку з горіхами, апельсинові часточки та помідори чері.
- Полийте салат підготовленою заправкою. За бажанням прикрасьте страву крапельками бальзамічного соусу для додаткового аромату.
Солоний чізкейк
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 80 грамів крекерів;
– 1 пучок шпинату;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії.
Для сирного шару:
– 350 грамів рикоти;
– 150 грамів слабосолоної форелі;
– 150 грамів свіжого огірка;
– 1 пучок базиліку;
– перець – до смаку.
Як приготувати салат: перегляньте відео
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для сирного шару, щоб отримати однорідну масу.
- Для основи подрібніть інгредієнти в блендері до крихкої консистенції.
- Викладіть суміш у кільце для випікання, рівномірно розподіліть і щільно утрамбуйте.
- Прикрасьте готовий сирник на свій смак, використовуючи фрукти, ягоди або інші декорації.
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