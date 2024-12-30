Ці страви готуються вони швидко і не потребують складних інгредієнтів. У добірці 24 Каналу ви знайдете смачні рецепти на будь-який смак: ніжний салат із тунцем, соковитий варіант із куркою та яблуками, а також оригінальний чізкейк, що точно здивує гостей. Кожна страва має свій унікальний смак та легко впишеться у будь-яке святкування.

Цікаво Що наші предки готували на Новий рік: старовинні рецепти українських страв

Салат з тунцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

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Інгредієнти:

– 2 свіжі огірки;

– 2 варені яйця;

– половина банки консервованої кукурудзи (приблизно 100 грамів);

– половина синьої цибулини;

– половина банки консервованого тунця (приблизно 80 грамів);

– 2 столові ложки сметани або натурального йогурту;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Як приготувати салат: перегляньте відео

Приготування:

Відваріть яйця, почистьте огірки та цибулю. Наріжте огірки, яйця, цибулю на дрібні кубики. З’єднайте всі інгредієнти у мисці та ретельно розмішайте. Подавайте у красивих креманках чи бокалах.

Новорічний крабовий салат

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 4 варені яйця;

– половина банки консервованої кукурудзи;

– 3–5 мандаринів – до смаку;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 зубчик часнику.

Як приготувати салат: перегляньте відео

Приготування:

Наріжте крабові палички великими шматками, а варені яйця – такими ж великими кубиками. Додайте до миски консервовану кукурудзу та часточки мандаринів, розрізані навпіл. Для заправки змішайте майонез із подрібненим часником до однорідності. Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.

Салат з куркою та яблуками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 велике яблуко;

– 1 велике куряче філе;

– 3 столові ложки сушеної вишні або інших сухофруктів;

– 2 стебла зеленої цибулі;

– 3 столові ложки мигдалевих пластівців або ваших улюблених горіхів;

– 50 грамів твердого сиру;

– мікрозелень – для прикраси.

Для заправки:

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка сметани;

– 1 столова ложка меду або сиропу агави;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– сіль і мелений перець – до смаку.

Як приготувати салат: перегляньте відео

Приготування:

Наріжте яблука дрібними кубиками. Відваріть куряче філе, дайте йому охолонути, а потім наріжте невеликими кубиками. Додайте до курки сушену вишню (за потреби подрібніть її), подрібнену зелену цибулю та мигдалеві пластівці. Приготуйте заправку, змішавши майонез, сметану, мед і гірчицю. Додайте сіль і мелений перець до смаку. Заправте салат і ретельно перемішайте. З яблука видаліть серцевину та наріжте його кружечками. Викладіть їх на тарілку. Зверху покладіть шар твердого сиру, додайте мікрозелень і сформуйте гірку із салату.

Салат з печінкою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячої печінки;

– 75 грамів міксу зелені (1 пачка);

– 1 апельсин;

– 6–7 помідорів чері;

– 15 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка цукру;

– сіль – до смаку;

– 30 грамів грецьких горіхів;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– сік половини апельсина.

Як приготувати салат: перегляньте відео

Приготування:

Промийте курячу печінку, обсушіть і наріжте невеликими шматочками, видаляючи зайві жили та жир. На сковорідці розігрійте оливкову олію, викладіть печінку і обсмажте її з обох боків до легкої скоринки. Додайте трохи води, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 15 – 20 хвилин. Підготуйте інгредієнти для салату. Очистіть апельсин від шкірки та прожилок, залишаючи лише м'якуш. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть. Помідори чері розріжте навпіл. Приготуйте заправку, змішавши французьку гірчицю, сік половини апельсина та оливкову олію. Перемішайте до однорідної консистенції. Коли печінка протушкувалася, додайте сіль та цукор. Готуйте ще кілька хвилин, щоб карамелізувати печінку. Потім обваляйте шматочки печінки в подрібнених горіхах. Для складання салату викладіть мікс зелені на тарілку. Додайте карамелізовану печінку з горіхами, апельсинові часточки та помідори чері. Полийте салат підготовленою заправкою. За бажанням прикрасьте страву крапельками бальзамічного соусу для додаткового аромату.

Солоний чізкейк

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 80 грамів крекерів;

– 1 пучок шпинату;

– 1 – 2 столові ложки оливкової олії.

Для сирного шару:

– 350 грамів рикоти;

– 150 грамів слабосолоної форелі;

– 150 грамів свіжого огірка;

– 1 пучок базиліку;

– перець – до смаку.

Як приготувати салат: перегляньте відео

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для сирного шару, щоб отримати однорідну масу. Для основи подрібніть інгредієнти в блендері до крихкої консистенції. Викладіть суміш у кільце для випікання, рівномірно розподіліть і щільно утрамбуйте. Прикрасьте готовий сирник на свій смак, використовуючи фрукти, ягоди або інші декорації.

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