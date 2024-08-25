Вальдорфський салат у нью-йоркському стилі – це те, що ви неодмінно мусите спробувати. Вершково-часникова заправка ідеально доповнює смак курки та інших інгредієнтів.

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Рецепт нью-йоркського салату

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 нарізаних скибочками червоних яблука;

– сік половини лимона;

– 1 чайна ложка рідкого меду;

– 150 грамів винограду без кісточок, ріжемо навпіл;

– 2 тонко нарізані палички селери;

– 4 тонко нарізані цибулини;

– листя салату;

– 300 грамів курячого філе;

– 2 столові ложки подрібнених горіхів;

для заправки:

– 200 грамів натурального йогурту;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 1 столова ложка цільнозернової гірчиці;

– 2 – 3 столові ложки подрібненого свіжого кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе ріжемо шматочками та обсмажуємо на сковорідці. Викладаємо яблука в широку салатницю, поливаємо лимонним соком і медом. Додаємо виноград, селеру, ріпчасту цибулю, салат ту курку, все добре перемішуємо. З'єднуємо усі інгредієнти для заправки. Заправляємо салат і подаємо до столу, прикрасивши горіхами.

Смачного!

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