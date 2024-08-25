Вальдорфський салат у нью-йоркському стилі – це те, що ви неодмінно мусите спробувати. Вершково-часникова заправка ідеально доповнює смак курки та інших інгредієнтів.
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Рецепт нью-йоркського салату
Час: до 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 нарізаних скибочками червоних яблука;
– сік половини лимона;
– 1 чайна ложка рідкого меду;
– 150 грамів винограду без кісточок, ріжемо навпіл;
– 2 тонко нарізані палички селери;
– 4 тонко нарізані цибулини;
– листя салату;
– 300 грамів курячого філе;
– 2 столові ложки подрібнених горіхів;
для заправки:
– 200 грамів натурального йогурту;
– 1 подрібнений зубчик часнику;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 1 столова ложка цільнозернової гірчиці;
– 2 – 3 столові ложки подрібненого свіжого кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Куряче філе ріжемо шматочками та обсмажуємо на сковорідці.
- Викладаємо яблука в широку салатницю, поливаємо лимонним соком і медом.
- Додаємо виноград, селеру, ріпчасту цибулю, салат ту курку, все добре перемішуємо.
- З'єднуємо усі інгредієнти для заправки.
- Заправляємо салат і подаємо до столу, прикрасивши горіхами.
Смачного!
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