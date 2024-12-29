Апетитна текстура та шоколадна глазур додає десерту святкового вигляду. Простий у приготуванні торт стане смачною прикрасою вашого новорічного столу та порадує всіх своїм ніжним смаком. Як його приготувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Торт з печивом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 65 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 100 грамів цукру;
– 600 мілілітрів молока (і ще трішки для зволоження печива);
– 145 грамів вершкового масла;
– 160 грамів шоколадного печива;
– печиво савоярді;
– 80 грамів чорного шоколаду;
– 80 мілілітрів вершків (високої жирності).
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Приготування:
- У миску вбийте яйця, додайте крохмаль і трохи молока. Добре збийте, поступово додаючи решту молока в процесі.
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Вилийте вміст миски й готуйте, поки маса не стане густою й однорідною за консистенцією. Поставте тісто на 30 хвилин у холодильник, щоб воно охололо.
- Вийміть тісто, додайте до нього масло і добре збийте.
- Вимочіть печиво савоярді в молоці.
- Викладайте торт шарами: спершу савоярді, потім тісто, потім печиво. Поставте торт у холодильник на 1,5 години.
- Приготуйте топінг: розігрійте вершки та розтопіть у них шоколад і трохи масла. Полийте ним торт і знову поставте десерт у холодильник.
- За бажанням можна прикрасити його кавовими зернами. Подавайте торт до столу, як тільки глазур застигне.
Це така смакота: який салат приготувати на Новий рік.