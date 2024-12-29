Апетитна текстура та шоколадна глазур додає десерту святкового вигляду. Простий у приготуванні торт стане смачною прикрасою вашого новорічного столу та порадує всіх своїм ніжним смаком. Як його приготувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Торт з печивом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 65 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру;

– 600 мілілітрів молока (і ще трішки для зволоження печива);

– 145 грамів вершкового масла;

– 160 грамів шоколадного печива;

– печиво савоярді;

– 80 грамів чорного шоколаду;

– 80 мілілітрів вершків (високої жирності).

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Приготування:

У миску вбийте яйця, додайте крохмаль і трохи молока. Добре збийте, поступово додаючи решту молока в процесі. Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Вилийте вміст миски й готуйте, поки маса не стане густою й однорідною за консистенцією. Поставте тісто на 30 хвилин у холодильник, щоб воно охололо. Вийміть тісто, додайте до нього масло і добре збийте. Вимочіть печиво савоярді в молоці. Викладайте торт шарами: спершу савоярді, потім тісто, потім печиво. Поставте торт у холодильник на 1,5 години. Приготуйте топінг: розігрійте вершки та розтопіть у них шоколад і трохи масла. Полийте ним торт і знову поставте десерт у холодильник. За бажанням можна прикрасити його кавовими зернами. Подавайте торт до столу, як тільки глазур застигне.

Це така смакота: який салат приготувати на Новий рік.