Жодної медичної допомоги: на окупованій Херсонщині загинула 12-річна дівчинка, – ЗМІ

Життя в окупації перетворюється на справжнє випробування на виживання, де навіть базова допомога стає недосяжною розкішшю. У тимчасово окупованій Голопристанській громаді на Херсонщині померла 12-річна дитина, яку рідні не змогли вчасно доправити до лікарів.

Про це з посиланням на начальницю Голопристанської міської військової адміністрації Світлану Лінник повідомило "Укрінформ".

Що відомо про трагедію на Херсонщині?

За її словами, у дівчинки раптово піднялася висока температура, а на місці не виявилося ані ліків, ані медпрацівника. Щоб отримати бодай шанс на допомогу, матір мала б самостійно вивезти дитину до перехрестя, куди могла б під'їхати швидка, але зробити це вона не змогла.

Світлана Лінник розповіла, що ситуація з медициною в громаді фактично зруйнована. "Аптеки у громаді лишилося дві – в місті та в Новій Збур'ївці – трохи підвіз був, поки здійснювалося перевезення людей, а зараз допродують те, що залишилося. Лікарні не працюють, ФАПи не працюють уже давно. У селі Таврійське ще в медичному закладі хтось із медиків знаходиться", – зазначила вона.

Вона також додала, що в Новій Збур'ївці певний час чергувала швидка, переведена з Голої Пристані, але з минулого року її там уже немає. Тепер найближчими пунктами, де люди можуть розраховувати бодай на якусь допомогу, залишаються Бехтери, Залізний Порт та Скадовськ.

Втім, і там ситуація далека від безпечної. За словами очільниці МВА, у скадовській лікарні фіксують зростання смертності після "лікування", а пацієнти нерідко отримують ускладнення через непрофесійність персоналу. Через це люди змушені шукати допомогу в Генічеську, Каланчаку або навіть їхати до окупованого Криму.

Окупаційна влада на чолі з гауляйтером Володимиром Сальдо, за словами Лінник, ігнорує гуманітарну кризу та обмежується порожніми заявами. Росіяни припинили видачу гуманітарної допомоги в селах старостинських округів щонайменше вісім місяців тому, а в самому місті її не бачили вже понад рік.

У Голу Пристань окупаційна влада не потикається. Періодично приїжджає священник московського патріархату, який і роздавав гуманітарну допомогу, але лише для тих, хто мав російський паспорт. І то, щоб привезли ту допомогу, люди навіть якийсь час скидалися по 100 рублів,

– розповіла начальниця військової адміністрації.

Попереду на жителів громади ще й важка зима без газопостачання, тепла та електроенергії. Минулої зими загарбники навіть не намагалися імітувати допомогу цивільним. Щоб зігрітися й приготувати їжу, люди ставили у дворах саморобні літні печі, відомі як кабиці. Але дров для опалення катастрофічно не вистачає, а заготовляти їх ніде, бо всі навколишні ліси щільно заміновані російськими військовими.

Світлана Лінник, якій три місяці тому вдалося евакуювати з окупації своїх родичів, згадує їхній досвід. Її рідні, живучи у звичайних багатоповерхівках, були змушені виживати при температурі в приміщенні лише плюс три градуси й отримали серйозні обмороження пальців на ногах.

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонщини, зокрема в Новій Каховці, зберігаються проблеми з електропостачанням. Місцеві жителі фіксують критично низьку напругу, через що побутова техніка працює нестабільно та може виходити з ладу.