Смерть Кернеса – фейк: Харківська мерія спростувала чутки про стан міського голови
За інформацією Харківської міської ради, загрози життю очільника міста Геннадія Кернеса немає. А інформацію про нібито смерть Кернеса – не більше, ніж чутки.
У Харківській мерії також наголосили, що такі чутки поширюють опоненти чинного мера. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.
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У повідомленні також мовиться, що мер продовжує лікування від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте".
Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері соцмережі, – не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, зокрема й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах,
– заявили у мерії Харкова.
А відсутність Кернеса в інтернеті та медійна неактивність пояснюється тим, що мер Харкова лікується у відділені, де немає ніяких гаджетів.
Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп зазначив, що мер Харкова прогресує з кожним днем, і лікарі сподіваються на його повне одужання.
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