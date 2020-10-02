За інформацією Харківської міської ради, загрози життю очільника міста Геннадія Кернеса немає. А інформацію про нібито смерть Кернеса – не більше, ніж чутки.

У Харківській мерії також наголосили, що такі чутки поширюють опоненти чинного мера. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

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У повідомленні також мовиться, що мер продовжує лікування від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте".

Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері соцмережі, – не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, зокрема й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах,

– заявили у мерії Харкова.

А відсутність Кернеса в інтернеті та медійна неактивність пояснюється тим, що мер Харкова лікується у відділені, де немає ніяких гаджетів.

Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп зазначив, що мер Харкова прогресує з кожним днем, і лікарі сподіваються на його повне одужання.

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