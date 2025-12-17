У Москві загадково помер працівник військової компанії Сербії: Вучич чекає відповіді Росії

Розвідка Сербії сповістила президента Александара Вучича про смерть за підозрілих обставин працівника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича у Москві. Країна очікує від Росії інформації про деталі інциденту.

Що про це відомо?

Як повідомляє Blic, Куртич помер просто на вулиці в Москві 17 листопада 2025 року. Водночас сербські органи досі не отримали від російської сторони результатів судово-медичної експертизи щодо його смерті.

За даними видання, після цього представники Jugoimport SDPR прибули до московського офісу компанії й з’ясували те, що звідти зникла значна частина документації та жорсткі диски з комп’ютерів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російські слідчі так і не передали жодної офіційної інформації про подію ні посольству Сербії, ні московському офісу Jugoimport SDPR, ні сербським спецслужбам.

Водночас у матеріалі зазначається, що президент Александар Вучич на зустрічі з представниками спецслужб та Jugoimport SDPR закликав утриматися від звинувачень до появи переконливих доказів.

Як прокоментував це Вучич?

Александар Вучич у вівторок, 16 грудня, в інтерв'ю підтвердив, що Сербія досі очікує від Росії інформації про смерть представника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича у Москві.

За його словами, він має більше інформації, ніж було опубліковано, але її недостатньо, і що він не хоче спекулювати. Він додав, що під час свого другого терміну Куртіч був представником Jugoimport-SDPR.

Ми чекаємо на відповідь від російської влади. Їм були надіслані офіційні запрошення, запити та вимоги. Ми знаємо, що зникли певні жорсткі диски, що зникли й інші речі, але це не обов'язково означає, що це пов'язано з самими подіями,

– сказав він.

Сербський президент сподівається, що "найближчим часом" Росія поділиться результатами судово-медичної експертизи, і пообіцяв "боротися" за те, щоб правда про цю загадкову смерть "стала відомою".

