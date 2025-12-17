У Москві загадково помер працівник військової компанії Сербії: Вучич чекає відповіді Росії
- Працівник сербської військової компанії Jugoimport SDPR Радомир Куртич помер у Москві за підозрілих обставин, а Сербія очікує від Росії інформації про його смерть.
- З московського офісу компанії зникла частина документації та жорсткі диски, Росія не надала офіційної інформації ні посольству Сербії, ні сербським спецслужбам.
Розвідка Сербії сповістила президента Александара Вучича про смерть за підозрілих обставин працівника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича у Москві. Країна очікує від Росії інформації про деталі інциденту.
Що про це відомо?
Як повідомляє Blic, Куртич помер просто на вулиці в Москві 17 листопада 2025 року. Водночас сербські органи досі не отримали від російської сторони результатів судово-медичної експертизи щодо його смерті.
За даними видання, після цього представники Jugoimport SDPR прибули до московського офісу компанії й з’ясували те, що звідти зникла значна частина документації та жорсткі диски з комп’ютерів.
Згідно з оприлюдненою інформацією, російські слідчі так і не передали жодної офіційної інформації про подію ні посольству Сербії, ні московському офісу Jugoimport SDPR, ні сербським спецслужбам.
Водночас у матеріалі зазначається, що президент Александар Вучич на зустрічі з представниками спецслужб та Jugoimport SDPR закликав утриматися від звинувачень до появи переконливих доказів.
Як прокоментував це Вучич?
Александар Вучич у вівторок, 16 грудня, в інтерв'ю підтвердив, що Сербія досі очікує від Росії інформації про смерть представника військової компанії Jugoimport SDPR Радомира Куртича у Москві.
За його словами, він має більше інформації, ніж було опубліковано, але її недостатньо, і що він не хоче спекулювати. Він додав, що під час свого другого терміну Куртіч був представником Jugoimport-SDPR.
Ми чекаємо на відповідь від російської влади. Їм були надіслані офіційні запрошення, запити та вимоги. Ми знаємо, що зникли певні жорсткі диски, що зникли й інші речі, але це не обов'язково означає, що це пов'язано з самими подіями,
– сказав він.
Сербський президент сподівається, що "найближчим часом" Росія поділиться результатами судово-медичної експертизи, і пообіцяв "боротися" за те, щоб правда про цю загадкову смерть "стала відомою".
Відносини Сербії та Росії
Нещодавно Вучич заявив про готовність продавати зброю країнам ЄС, навіть якщо вона зрештою опиниться в Україні. Такий крок став сигналом про зміну позиції Белграда, який довго був близьким до Москви.
Для Сербії важливо стати членом Європейського Союзу та мати меншу залежність від Росії. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу підкреслив, що серби раніше були близькі з росіянами.