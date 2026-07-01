Загадкова смерть військового на Запоріжжі: правоохоронці перевіряють три основні версії

Командир 154 ОМБр Володимир Кононніков був знайдений мертвим у неділю, 28 червня, в Запорізькій області. Наразі слідство розглядає три основні версії: вбивство, самогубство та нещасний випадок.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону в коментарі для Суспільного.

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Що кажуть правоохоронці?

Слідство встановило, що тіло командира виявили близько 7:30 ранку 28 червня 2026 року з пораненням у лівій скроні. Офіцер перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. Поряд із тілом знайшли його особистий пістолет.

Експертиза встановила, що причиною смерті стало наскрізне вогнепальне поранення.

У межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю,

– заявили у відомстві.

Правоохоронці провели огляд місця події, триває допит військовослужбовців. Також призначені судово-медичні та балістичні експертизи та посмертна судово-психологічно-психіатрична експертизи.

Що відомо про смерть Кононнікова?

В ОК "Південь" повідомляли, що за попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявили. Проте, уточнювали, що всі висновки будуть зроблені після завершення всіх експертиз і слідчих дій.

Полковник Кононніков був досвідченим офіцером і командиром, який користувався повагою серед особового складу, писали в ОК "Південь". Командування та військовослужбовці висловили щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого.