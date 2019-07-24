Смерть чоловіка під час затримання поліцією у Кропивницькому: люди вийшли на протести – фото

У Кропивницькому нещодавно помер чоловік під час затримання поліцейськими. Тому кількадесят мешканців міста вийшли на акцію протесту із закликом зупинити свавілля правоохоронців.

Так, люди вимагали покарати вбивць Олександра Собченка, який помер минулого тижня.

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На акцію прийшли невістка загиблого Ольга Собченко, його сини Богдан та Станіслав, які були свідками подій у фатальний вечір. На плакатах учасники акції написали "Поліція вбиває" та перерахували прізвища учасників затримання 51-річного водія, яких вимагають відправити за ґрати.



Активісти розгорнули плакати на протестах

Організатори акції також вимагають, щоб керівництво патрульної поліції пішло з займаних посад після ганебного інциденту. Зазначимо, що лише чотирьох поліцейських на час розслідування тимчасово відсторонили від служби. А от керівник міської патрульної поліції, попри невдоволення громадськості, досі на посаді.



Протести у Кропивницькому

Окрім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти родини померлого Собченка. Мовляв, ті напали на поліцейських. По допомогу сім'я звернулася безпосередньо до президента Володимира Зеленського, аби пришвидшити розслідування цієї справи.

Вони звинувачують в усьому нас. Але подивіться на мене: дівчинка 40 кілограм могла впоратися з трьома поліцейськими? Втручання президента – це єдина надія і я вважаю, що ми зможемо зламати цю систему і досягти справедливості, щоб винні були покарані,

– кажуть родичі загиблого.



Протест проти свавілля поліцейських у Кропивницькому

Що відомо про смерть чоловіка під час затримання поліцейськими?

16 липня у Кропивницькому чоловік помер просто під час затримання поліцейськими. Свідки запевняють, що патрульні відгамселили автомобіліста. Натомість, у поліції кажуть навпаки: намагалися врятувати, коли чоловіку раптово стало зле.

За словами полісменів, вони зупинили водія, бо той порушував правила дорожнього руху. Цей інцидент зняли на відео свідки. На ньому патрульні затримують 51-річного чоловіка, а потім починають гамселити його кийком.

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