Жахлива аварія за участю мотоцикла у Києві: є жертва та потерпілий – фото, відео
У ніч на 1 серпня у Києві, на Богатирській, трапилася жахлива ДТП. Мотоцикліст збив пішохода, який перебігав дорогу. Від травм чоловік загинув на місці, мотоцикліста госпіталізували.
Страшна ДТП сталася приблизно опівночі 1 серпня у Києві, на вулиці Богатирській, поблизу КП "Вишгород", повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".
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Мотоцикліст збив пішохода, який перебігав дорогу,
– йдеться у повідомленні.
Від сильного удару чоловіка відкинуло приблизно на 30 метрів. Смерть настала миттєво. Мотоцикліста у надважкому стані госпіталізували. У кареті "швидкої" він перебував без свідомості.
Смертельна ДТП за участю мотоцикла у Києві / Фото Dtp.kiev.ua
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