У ніч на 1 серпня у Києві, на Богатирській, трапилася жахлива ДТП. Мотоцикліст збив пішохода, який перебігав дорогу. Від травм чоловік загинув на місці, мотоцикліста госпіталізували.

Страшна ДТП сталася приблизно опівночі 1 серпня у Києві, на вулиці Богатирській, поблизу КП "Вишгород", повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

Читайте також У Києві авто на швидкості знесло мопедиста: той дивом вцілів

Мотоцикліст збив пішохода, який перебігав дорогу,

– йдеться у повідомленні.

Від сильного удару чоловіка відкинуло приблизно на 30 метрів. Смерть настала миттєво. Мотоцикліста у надважкому стані госпіталізували. У кареті "швидкої" він перебував без свідомості.



Смертельна ДТП за участю мотоцикла у Києві / Фото Dtp.kiev.ua

У столиці мотоцикліст наїхав на пішохода: відео з місця ДТП

Аварія трапилася на вулиці Богатирській: дивіться карту

Важливо! Упродовж липня 2020 року в Україні сталися трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1 218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.