Смертельна ДТП з військовими на Київщині: відомо про стан третього потерпілого

Вночі на Київщині іномарка врізалась в автомобіль з військовими. Внаслідок ДТП загинули двоє бійців ЗСУ та ще один отримав численні переломи ніг та руки. Згодом його доставили до Головного військового клінічного госпіталю.

Потерпілим виявився військовий водій. Одразу ж після аварії його привезли до Макарівської центральної районної лікарні. Лікар, який оглядав постраждалого, розповів про його стан у коментарі журналістам 24 каналу.

Важливо: Під Києвом авто з військовими потрапило у ДТП: загинули двоє бійців

Він був у важкому стані. У нього численні переломи кісток. Зокрема, обох ніг та однієї руки. Однак, стан чоловіка стабільний, він при свідомості,

– розповів лікар.

Постраждалого забрали з Макарівської лікарні 9 липня, близько 11 години. Його відправили автомобілем швидкої допомоги у Центральний військовий госпіталь міста Києва.

Чоловіка доставили до реанімаційного відділення військового шпиталю, повідомив 24 каналу заступник начальника з морально-психологічного забезпечення лікарні Геннадій Пєров.

"Його привезли близько 12 години. Зараз з ним розбираються лікарі, але загрози його життю немає", – розповів Пєров.

Що відомо про ДТП з військовими на Київщині?На 65-му кілометрі автотраси Київ – Чоп водій Toyota не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем "Газ", який перевозив військових. Через ДТП останній загорівся. У приміщенні для етапування були двоє військових, які згоріли живцем.



Крім того, повідомлялося про госпіталізацію військового водія автомобіля "Газ".