Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву знову відправлять до нарколога

Зайцеву знову перевірять на наркотики – суд у справі смертельної ДТП у Харкові призначив їй додаткову експертизу. Клопотання про проведення експертизи подав захист другого обвинуваченого Геннадія Дронова.

Про це повідомляє "МедіаПорт".

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Місцеве видання зазначає, що йдеться про комплексну судово-психіатричну і судово-медичну експертизу.

Адвокати Дронова попросили адресувати експертам питання, чи перебувала Зайцева в момент ДТП у стані наркотичного сп'яніння або під впливом інших засобів, що одурманюють.

Захист самої обвинувачуваної був проти повторної експертизи – кажуть, що акт огляду Зайцевої лікарем-наркологом і висновок за підсумками огляду є неприпустимими доказами. Адвокати переконують, що у документах є численні грубі порушення.

Огляд обвинуваченої фактично не проводився лікарем Федірко, яка склала вказаний акт огляду та висновок,

– заявила захисник Зайцевої Юлія Козир.

Прокурор також просив відмовити у додатковій експертизі, заявивши, що вона націлена на затягування справи, а необхідні дослідження вже проведені.

До слова, правоохоронцям не вдалось знайти лікаря-нарколога, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів. Інформації про її виїзд на окуповану територію також немає.



Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.