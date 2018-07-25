Смертельна ДТП з Hummer у Києві: Островському повідомили про підозру

Кирилу Островському, який на автомобілі Hummer увечері 24 липня насмерть збив дитину в Києві, повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Про це повідомив начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Увечері 24 липня у Києві Кирило Островський на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Правоохоронець підтвердив, що підозрюваним у скоєнні смертельної аварії є хлопець 1995 року народження.

Водія було затримано, йому вже повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий затримав його за ст. 208 КПК. Буде підготовлено подання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. У нього відібрані біологічні зразки для проведення експертизи на встановлення факту алкогольного або наркотичного сп'яніння,

– розповів Крищенко.

Глава Нацполіції Києва підтвердив, що Островський намагався втекти з місця події. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі.

Зазначимо, підозрюваному загрожує покарання від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що 23-річний Кирило Островський, який будучи за кермом автомобіля Hummer, на смерть збив 10-річну дівчинку у Києві, є колишнім боксером, а сьогодні – директором, власником та інвестором фірми Fit&Sweet.