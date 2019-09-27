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      Смертельна ДТП з п'яним поліцейським у Броварах: що відомо про загиблу і постраждалих

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      Смертельна ДТП у Броварах
      Смертельна ДТП у Броварах / Інформатор

      У Броварах п'яний правоохоронець влетів у зупинку громадського транспорту на шаленій швидкості. Внаслідок аварії загинула жінка, а її чоловік та ще один велосипедист отримали травми.

      Смертельна ДТП сталася 26 вересня близько 17:30. Співробітник поліції охорони на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Він був кермом автомобіля Opel на іноземній реєстрації у нетверезому стані.

      Читайте також: Смертельна ДТП у Броварах: з'явилось відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку

      Працівник поліції охорони скоїв наїзд на сімейну пару та велосипедиста – від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню,
      – розповіли у ДБР.

      Очевидці у соцмережах відзначають, що жінка від отриманих травм померла на місці аварії. Її чоловік отримав серйозні травми, його прооперували і наразі він перебуває у реанімації. 

      В іншого постраждалого-велосипедиста – найімовірніше, струс мозку.

      За даними юзерів, загиблою виявилась вчителька математики Кохан Галина, яка довгий час працювала в 5-ій школі.

      У Броварах поліцейський влаштував смертельну ДТП / фото соцмережі, "Інформатор"

      До слова, Opel влетів у людей, коли вони йшли по тротуару повз зупинку. За словами сина загиблої жінки Сергія, його батьки у той фатальний вечір йшли на святкування ювілею.

      Дивіться відкоментар сина загиблої жінки на місці аварії:

       

      Як проходить розслідування у справі смертельної ДТП? Правоохоронця, який влаштував ДТП, вже затримали. Слідчі ДБР готують йому підозру за статтею ККУ про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження". Водію загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

      Окрім того, через аварію від виконання службових обов'язків на час службового розслідування відсторонили начальника Державної охоронної служби Київської області. 

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП у Броварах Жертви Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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