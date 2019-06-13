Смешко подав до суду на Наливайченка через отруєння Ющенка

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко подав позов до суду проти екс-глави СБУ Валентина Наливайченка. Вимагає спростувати слова про нібито свою причетність до отруєння третього президента України Віктора Ющенка.

Смешко подав до Печерського райсуду Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації, про це повідомляє прес-служба партії "Сила і честь".

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Так, Наливайченко в ефірі одного із телеканалів наприкінці березня 2019 року заявив, що Смешко причетний до отруєння кандидата в президенти (Ющенка – 24 канал) і має бути в ГПУ). Саме ці слова Смешко вимагає спростувати.

Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася,

– мовиться у заяві партії.

Також Смешко вимагає від Наливайченка "символічну грошову компенсацію" у розмірі 1 гривні.



Ющенко, Сацюк і Смєшко ввечері 5 вересня 2004 року, коли сталося його отруєння. Фото Давида Жванії

Що відомо про отруєння Ющенка та до чого тут Смешко? Увечері 5 вересня 2004 року Ющенка запросили на спеціальну нараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, що розташована на Осокорках. На цій вечері також були присутніми голова СБУ Ігор Смешко та народний депутат Давид Жванія. На думку самого політика, отруєння сталося саме на цій вечері.



Вранці 6 вересня він почав скаржитися на нудоту, страшні головні та шлункові болі, відтак скасовує передвиборчі поїздки. Уночі проти 10 вересня Ющенка доставили до австрійської клініки "Рудольфіннергаус", де йому встановлено діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. На думку професора-хірурга Микола Корпана, якщо Ющенко не прибув сюди ще протягом 24-72 годин, ризик смерті сягав би 80 %". 11 вересня керівник австрійської клініки "Рудольфінергаус" Міхаель Цімпфер повідомив, що Ющенка отруїли діоксинами.