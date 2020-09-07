В Україні вже тиждень горять ліси. Пожежі завдають мільярдні збитки, але жодними грошовими показниками не можна "порахувати" їх вплив на довкілля і здоров’я українців.

Зараз лікарі б'ють на сполох і стверджують: смог від лісових пожеж – це підступний вбивця, який провокує багато захворювань, зокрема, – онкологічних.

До теми: Дніпро на межі катастрофи, але екоорганізації обмежуються лише закликами

Багаторічні дослідження свідчать, що продукти горіння лісу можуть впливати на розвиток раку легень і нирок, а також на множинні мієломи. Експерт у цьому питанні – колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, для кого забруднене повітря є небезпечним та що робити, аби зменшити ризики такого впливу.

Хто у зоні ризику через брудне повітря

Це люди:

старшого віку

вагітні

діти

з хронічними респіраторними хворобами

з серцево-судинними хворобами

з цукровим діабетом

Що робити, аби зменшити ризики від забрудненого повітря

Якщо ви в групі ризику, треба мати під рукою свої ліки та бути на зв'язку зі своїм лікарем.

Не варто виходити на вулицю без нагальної потреби.

Стежте за станом повітря і слідуйте рекомендаціям.

Зачиняйте вікна і двері.

Але поки надзвичайними борються з пожежами, поліція шукає винних у підпалах, а лікарі рятують хворих, зовсім "випали з процесу" екологічні активісти – ті, хто мають бути на провідних ролях під час екокатастроф. Вже стало сумною традицією, що в Україні часто відбуваються платні екологічні шоу-мітинги чи акції, але коли виникають реальні проблеми – все тишком-нишком.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Як екоактивісти проміняли проблеми на гроші".



Що робити через забруднене повітря? / Інфографіка 24 каналу