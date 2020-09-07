Вже тиждень палає Україна. Знову, як і навесні цього року, серед головних новин у ЗМІ – лісові пожежі.

Інформаційні звіти Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадують нині фронтові зведення (дані на ранок 7 вересня):

на Луганщині вогнем було загалом охоплено більше 1200 га території, під час рятувальної операції загинув військовий; через пожежу вибухнув невідомий боєприпас, і було поранено 2 військових і 1 працівника ДСНС; згоріли 13 будинків;

на Донеччині горіли значні території лісу і поля із сухостоєм, знищено кілька будинків;

на Харківщині палали понад 500 га території, повністю знищене вогнем село Гороб'ївка…

Це офіційна інформація про масштабні пожежі лише в трьох найпекельніших регіонах.

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Крім того, зафіксовані небезпечні осередки займань у Київській, Полтавській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях. До чого може призвести розширення пожеж, якщо їх вчасно не спинити, – ми знаємо на прикладі весняних подій. Тоді, нагадаємо, згоріли тисячі гектарів лісу на Київщині та Житомирщині, а найбільш критична ситуація склалася у Чорнобльській зоні, де вогонь ледве не дістався до ЧАЕС і складів з ядерними відходами.



Вогонь знищує все на своєму шляху

А тепер – шокуюча статистика. За даними ДСНС, у першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України збільшилася втричі у порівнянні з минулим роком. А площа, яку охопив вогонь, зросла аж у 40 разів!

І це ще не почався традиційний осінній "сезон паління", коли безалаберні українці спалюють листя, траву і городину, після чого, за ланцюговим принципом, виникають тисячі пожеж. "Укргідрометцентр" уже оголосив вересень "періодом надзвичайної пожежної небезпеки". Але коли і кого зупиняли такі перестороги?!

Вбивця поруч

Пожежі вже завдали мільярдні збитки бюджету України. Втім, жодними грошовими показниками не можна "порахувати" вплив пожеж на довкілля і здоров’я українців. Зараз лікарі б'ють на сполох і стверджують: смог від лісових пожеж – це підступний вбивця, який провокує багато захворювань, зокрема, – онкологічних.

Багаторічні дослідження свідчать, що продукти горіння лісу можуть впливати на розвиток раку легень і нирок, а також на множинні мієломи. Експерт у цьому питанні – колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, для кого забруднене повітря є небезпечним та що робити, аби зменшити ризики такого впливу.



Пожежі залишають українців без житла

Хто у зоні ризику через брудне повітря

Це люди:

старшого віку

вагітні

діти

з хронічними респіраторними хворобами

з серцево-судинними хворобами

з цукровим діабетом

Що робити, аби зменшити ризики від забрудненого повітря

Якщо ви в групі ризику, треба мати під рукою свої ліки та бути на зв'язку зі своїм лікарем.

Не варто виходити на вулицю без нагальної потреби.

Стежте за станом повітря і слідуйте рекомендаціям.

Зачиняйте вікна і двері.

Де ви, активісти?

Поки надзвичайними борються з пожежами, поліція шукає винних у підпалах, а лікарі рятують хворих , зовсім "випали з процесу" екологічні активісти – саме ті, хто повинен бути на перших ролях під час екологічних катастроф.

Вже стало сумною традицією, що в Україні відбуваються лише платні екологічні шоу-мітинги чи акції, але коли є реальні проблеми – то все тишком-нишком. Згадаємо хоча б останні болючі теми. Чи пам’ятаєте ви, наприклад, протести проти незаконного видобутку бурштину? Чи після страшних потопів у Карпатах? Може, згадаєте пікети після пожеж у Чорнобилі? Ні, їх не було! Хоча саме екологічні активісти в усьому світі виконують роль контролерів влади у питаннях охорони довкілля. Тільки не в Україні, на жаль…



Чорнобильська зона після пожежі

Втім, було б неправильно заявляти, що всі наші екологічні активісти зовсім пасивні. Щойно почалася місцева виборча кампанія, як сотні таких собі "зелених" подалися на вибори – персонально, у списках різних партій, а також заполонили передвиборчі штаби. Експерти вже зараз попереджають, що на цих виборах тему захисту довкілля будуть дуже активно експлуатувати для підняття рейтингів. Особливо в проблемних промислових регіонах.

До теми: Масштабні пожежі на Луганщині: виникло ще одне займання – фото і відео

Справді, час від часу активізуються різноманітні екоексперти, які не мають жодного досвіду роботи і не мають відповідної освіти, однак на все мають готові рішення, – відзначила в коментарі 24 каналу президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок. – Саме під час виборів такі випадки стають масовими, адже деякі політики та псевдоексперти на цій темі заробляють як гроші, так і політичні дивіденди.

Як тут не згадати один із головних принципів всесвітної екологічної організації Green Peace: ми там, де проблеми, а не там, де гроші. Для більшості українських екоактивістів цей постулат нічого не вартий…