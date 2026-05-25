У лісах Берліну знайшли десятки нерозірваних снарядів часів Другої світової війни
На півночі Берліну було знайдено 59 нерозірваних снарядів часів Другої світової війни. На місце одразу прибула поліція та сапери.
Про це повідомили в Euronews.
Що відомо про знайдені боєприпаси?
Підрозділи кримінальної поліції Німеччини під час прогулянки у лісах району Панков знайшли десятки нерозірваних боєприпасів.
Знайдені снаряди у лісі / Фото поліції
Загалом правоохоронці та сапери дістали 59 снарядів радянського виробництва калібром 122 міліметри та загальною вагою близько 1,5 тонн.
Снаряди один за одним убезпечували, вилучали та професійно вивозили — тиха, але надзвичайно зосереджена операція просто посеред лісу,
– зазначили в поліції.
Усю територію оточили відповідні служби, але жодної загрози для цивільного населення не було. Поліція на ситуацію відреагувала з гумором, написавши у соцмережі, що "у лісах Панкова знайшли дещо більше, ніж просто деревину".
У Німеччині не вперше знаходять боєприпаси часів Другої світової війни
У Пфорцгаймі виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Бомба HC-4000 містить 1,35 тонни вибухової речовини, і її знешкодили 17 травня.
Спочатку міська влада зазначила, що знайдений боєприпас не становив безпосередньої небезпеки для населення, але згодом було евакуйовано близько 30 тисяч осіб.
У місті навіть створили заборонену зону радіусом 1,5 кілометра, поки сапери, поліція та інші служби готувалися до знешкодження бомби. Також через безпекові заходи у місті були значні проблеми із затримкою громадського транспорту.