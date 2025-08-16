Нещодавно ЗСУ на Донеччині змогли встановити рекорд, використовуючи гвинтівки "Алігатор". Це зброя, що здатна вражати ціль на відстані 2 кілометри. Гвинтівки розроблялися для ударів по матеріальних об'єктах, бронетехніці та укріплення. Їх ще називають "антиматеріальними".

Реальність продиктувала свої вимоги та показала, що гвинтівки "Алігатор" насправді мають більше можливостей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Які характеристики гвинтівок "Алігатор"?

Снайпери з підрозділу "Привид" 14 серпня змогли ліквідувати двох росіян за допомогою пострілів з гвинтівки "Алігатор" 14,5 мм калібру. Це сталося на відрізку Покровськ – Мирноград. Таким чином українські бійці оновили світовий рекорд з дальності результативного пострілу.

Гвинтівки "Алігатор" – це українська розробка "ХАДО-Холдинг", що базувалося в Харкові. Підприємство створило магазинну гвинтівку на 5 набоїв. Однак як з'ясувалося, зброя, ймовірно, може вести безперервний вогонь після закінчення магазину.

Ствол "Алігартора" складає 1200 міліметрів. На його зрізі швидкість кулі сягає від 980 до 1000 метрів за секунду. Вага гвинтівки цілком відповідає її розміру – 25 кілограмів.

"Алігатор" значно перевищив очікування своїх творців, які зазначали, що гвинтівка може вражати матеріальні цілі на відстані 2 кілометрів. Нею можливо вражати не лише сталі об'єкти, але й особовий склад ворога, тобто насправді вона є більш функціональною, ніж планувалося спочатку.

Українські снайпери вразили двох окупантів із гвинтівки "Алігатор": дивіться відео

У цій гвинтівці штатне розсіювання набою Б-32 14,5х114 міліметрів на дальності 1,5 кілометра – це 1 на 1 метр.

Коли мова йде про стрільбу на цілих 4 кілометри, то тут навіть на рівні теорії не обійтись без серії пострілів для досягнення відповідного результату. Водночас загалом максимальна дальність польоту кулі при пострілі з "Алігатора" - 7 кілометрів,

– пише видання.

В "Алігаторі" використовується куля 14,5 мм калібру із сердечником вагою понад 63 грами. Вона на дальності 800 метрів може пробити 20 міліметрів бронесталі, а подолавши 4 кілометри – проб'є стіну.

Варто уваги! Журналіст та військовий Юрій Бутусов, який повідомив про вдалу роботу снайперів на Донеччині, додав, що попередній такий рекорд також вдалося поставити бійцю підрозділу СБУ В'ячеславу Ковальскому. Тоді захисник для ураження ворога на дальності 3800 метрів використав українську гвинтівку "Володар обрію".