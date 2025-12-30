До 6 разів на рік по всій планеті: у Києві спостерігали унікальне природне явище

В ніч на 30 грудня мешканці столиці спостерігали рідкісне погодне явище. Сильний снігопад та хуртовина супроводжувалась блискавкою та звуками грому.

Про унікальне явище розповідає 24 Канал із посиланням на місцеві пабліки.

Яке рідкісне природне явище спостерігали в Києві?

У ніч на 30 грудня Київ накрив потужний снігопад та хуртовина, які супроводжувались рідкісним для зими природним явищем – грозою з громом та блискавкою. Про незвичне явище повідомили користувачі соцмереж, де також оприлюднили відео негоди.

Така погода зробила ніч по-справжньому унікальною.

Це природне явище має назву сніжної або снігової грози. Відомо, що це рідкісна метеорологічна подія, під час якої замість дощу випадає сильний сніг, крижаний дощ чи град. За даними фахівців, на планеті подібне трапляється лише близько 5 – 6 разів на рік.

Втім, у зв'язку з погодними умовами, у столиці оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорогах та дотримуватись усіх правил безпечного руху.

Де ще чекати сніг найближчим часом?