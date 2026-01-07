Україну засипало снігом: негода наробила проблем в багатьох областях, на дорогах – ускладнення

У середу, 7 січня, більшість областей України накрили снігопади. Через сильні опади ситуація на дорогах суттєво ускладнилася, водіїв закликають бути обережними.

Де випало найбільше снігу та як комунальники ліквідують наслідки негоди – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також В Україні буде мокрий сніг, а подекуди і дощ: прогноз погоди на 7 січня

Які області замело снігом?

Цієї ночі снігом засипало зокрема Київ та область: наразі комунальники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски й підйоми.

Загалом до розчищення доріг залучили 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору".

За прогнозами синоптиків, вдень у столиці опади продовжуватимуться – можливий помірний мокрий сніг, туман та ожеледиця на дорогах.

Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби,

– закликали в КМДА.

У Києві триває розчищення доріг / Фото: КМДА

Значні опади прийшли й на Прикарпаття. Там до розчищення доріг державного значення залучено 71 працівника та 55 одиниць спецтехніки.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що наразі проїзд автошляхами області, зокрема на гірських перевалах, забезпечений.

В регіоні також можливе подальше ускладнення погодних умов найближчими днями. 7 – 9 січня на Прикарпатті прогнозуються значні снігопади, пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини. На дорогах можливий сніговий накат, замети та ожеледиця.

На Прикарпатті замело дороги: дивіться відео

Не винятком стала й Харківщина. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, там прогнозують туман із видимістю 200 – 500 метрів, а на дорогах – ожеледицю.

Місцева влада також закликала харків'ян бути обережними, особливо під час руху автошляхами.

Туман на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

Окрім цього, снігопад ускладнив рух на трасі Київ – Чоп на Закарпатті та Львівщині.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що це стосується відрізка дороги з 620 до 704 кілометри.

За можливості просимо скеровувати транспортні засоби на місця відстою, щоб забезпечити роботу снігоприбиральної техніки на складних ділянках дороги,

– написав він.

Водіїв вантажного транспорту закликали тимчасово утриматися від подальшого руху в напрямку Закарпатської області. За словами місцевої влади, такі обмеження є тимчасовими та запроваджені з міркувань безпеки – для недопущення заторів і аварійних ситуацій на перевалі.

На Львівщині рух транспорту ускладнений / Фото: ОВА

Складнощі на дорогах виникли й на Волині: там автошляхи державного значення розчищають 32 спецмашини.

Також Луцьк готується до майбутніх ускладнень погоди. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що за прогнозами сильний сніг буде йти з 4 ранку четверга до 3 ночі п'ятниці.

В посиленому режимі працюють також комунальники Сумщини. В області працюють 140 одиниць спецтехніки, проїзд дорогами всіх рівнів забезпечено. До того ж на автошляхах посилено поліцейське патрулювання – для контролю безпеки руху та допомоги водіям.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

В Укренерго повідомили, що через несприятливі погодні умови та снігопади на ранок 7 січня був повністю або частково знеструмлений 21 населений пункт у Закарпатській області.

Також внаслідок негоди є знеструмлені споживачі на Київщині. Наразі в обох регіонах пошкоджені лінії відновлюють бригади місцевих обленерго.