Чи випаде сильний сніг найближчим часом
- Найближчими днями в Україні не очікується значних опадів у вигляді снігу, можлива невелика кількість дощів на Закарпатті.
- Але очікуються тумани у північних, південно-західних та Черкаській областях 18 грудня, а також подекуди 19 – 20 грудня.
Найближчими днями опадів у вигляді снігу по всій території України не передбачається. Лише подекуди, за даними синоптиків, можливі незначні дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Чи будуть різкі зміни погоди в Україні найближчим часом
Яких опадів чекати й де?
Згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром інформацією, в період з четверга, 18 грудня, до суботи, 20 грудня, істотних опадів на території України не буде, лише у четвер на Закарпатті можливий невеликий дощ.
Сильного вітру, за даними фахівців, чекати також не варто. Водночас синоптики попереджають про виникнення туману у північних, південно-західних та Черкаській областях у нічні та ранкові години 18 грудня.
Також туман спостерігатиметься подекуди в Україні 19 – 20 грудня.
Якою буде погода у грудні?
Наталія Птуха повідомляла. що погода в Україні протягом тижня буде теплою та без опадів завдяки впливу антициклону. Сніг та морози мали протриматися до 16 грудня, після чого в Україні очікується потепління.
Також вона казала, що передумов для сильних морозів у грудні, зокрема денних, наразі немає. Здебільшого протягом цього місяця пануватиме тепліша повітряна маса, температура буде вища за норму.
До слова, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими поки не очікується.