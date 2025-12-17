Чи випаде сильний сніг найближчим часом

Найближчими днями опадів у вигляді снігу по всій території України не передбачається. Лише подекуди, за даними синоптиків, можливі незначні дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи будуть різкі зміни погоди в Україні найближчим часом

Яких опадів чекати й де?

Згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром інформацією, в період з четверга, 18 грудня, до суботи, 20 грудня, істотних опадів на території України не буде, лише у четвер на Закарпатті можливий невеликий дощ.

Сильного вітру, за даними фахівців, чекати також не варто. Водночас синоптики попереджають про виникнення туману у північних, південно-західних та Черкаській областях у нічні та ранкові години 18 грудня.

Також туман спостерігатиметься подекуди в Україні 19 – 20 грудня.

Якою буде погода у грудні?