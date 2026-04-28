У Софії Київській у пам'ять воїнів ДССТ виставили ікони, написані на ящиках з-під озброєнь

У Софії Київській презентували "Ікони пам’яті", створені на ящиках з-під озброєнь. Мистецький проєкт присвятили загиблим воїнам Державної спеціальної служби транспорту, а під час церемонії на іконах вписали їхні імена.

Ініціатива поєднала духовну традицію, сучасне мистецтво та пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну. Про це повідомляє ДССТ.

Що відомо про унікальну виставку?

У найстарішому храмі України презентували "Ікони пам’яті" – ініціативу в рамках всесвітньо відомого мистецького проєкту "Ікони на ящиках з-під озброєнь" авторства Соні Атлантової, Олександра Клименка та Германа Клименка.

Під час церемонії художники вписали на тлі ікон імена загиблих героїв ДССТ. Ця акція є відродженням давньої традиції Софії Київської, де ще з княжих часів імена загиблих на стінах храму ставали частиною молитви та вічної пам'яті.

Ми платимо колосально жахливу ціну за нашу Незалежність. Сьогодні наші бійці разом з усіма Силами оборони роблять усе, щоб ніколи не повторилися трагедії Бучі, Ірпеня, Херсона чи Ізюма. Я низько вклоняюся рідним наших військовослужбовців, які віддали життя у цій несправедливій війні,

– наголосив Голова Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Олександр Яковець.

Як зазначив Олександр Клименко, художник та автор проєкту, ідея цих ікон – перетворення смерті на життя. Служба воїнів ДССТ є прямою візуалізацією цього смислу: вони проводять розмінування, будівництво укриттів і своєю працею щодня перемагають смерть.

"Ісус казав, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Але не треба забувати й про слова пророка Ісаї, який сказав, що мечі будуть перековані на орала, а списи – на серпи. Ці слова втілюються саме в цих роботах: те, що несло смерть, сьогодні увіковічує пам’ять тих, хто поклав життя за кожного із нас. Хай їхня світла пам’ять завжди перебуває в наших серцях", – сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

Під склепіннями храму лунав спів Камерного хору ліцею ім. Миколи Лисенка під керівництвом Юлії Пучко-Колесник. Музичну програму виконав Микола Лисенко – нащадок видатного композитора, який нині поєднує диригування зі знищенням ворожих безпілотників у небі Києва.

Що відомо про ці ікони?

Ікони, написані на ящиках з-під озброєнь, стали одним із найсильніших мистецьких символів сучасної війни в Україні. Вони виникли не як абстрактна художня ідея, а як пряма реакція митців на реальність повномасштабного вторгнення.

У буквальному сенсі матеріал, який ще вчора був частиною війни – ящики від снарядів, патронів чи іншого озброєння – перетворюється на носій сакрального змісту. Цей жест має глибоке філософське та духовне значення.

Художники ніби "переписують" функцію предмета: те, що було створене для руйнування, стає інструментом пам’яті, молитви й надії. У цьому контексті ікони не лише зображення святих, а й своєрідні свідчення часу – артефакти війни, що говорять мовою мистецтва.

Особливу роль у популяризації цього напрямку відіграв проєкт "Ікони на ящиках з-під озброєнь", створений українськими митцями. Його роботи експонувалися як в Україні, зокрема в Софії Київській та Ірпені, так і за кордоном, де стали важливим культурним свідченням російсько-української війни.

У цих іконах поєднуються кілька вимірів: релігійний, мистецький і документальний. Вони не лише апелюють до традиційного іконопису, а й фіксують сучасну історію, роблячи її частиною культурної пам’яті.