Сьогодні міністра оборони не оберуть, – ЗМІ

Питання із обранням міністра оборони залишається відкритим. 16 липня його, схоже, не оберуть.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела.

Що буде з обранням міністра оборони?

Нардепи "Слуги народу" після призначення нового прем'єра Сергія Корецького пішли на засідання щодо формування уряду.

За словами джерел, президента Зеленського на ньому не чекають, бо "він учора все сказав".

Напевно, на фракції оголосять, що сьогодні голосування за міністра оборони не буде,

– припустив один зі співрозмовників видання.

Наразі Рада пішла на кількагодинну перерву пов'язану із формуванням уряду.

"Після голосування за перелік міністрів (окрім міністрів від Президента МЗС та Міноборони) буде проведена ще одна фракція. Саме з питання кандидатури на Міноборони. Це буде приблизно о 16:00", – згодом повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що 16 липня Раді вдалося проголосувати за призначення нового прем'єр-міністра України. Ним став Сергій Корецький.

За його призначення на посаду проголосували 289 депутатів. Проти виступив 1 народний обранець, ще 7 – утрималися.