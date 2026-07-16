Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела.

Що буде з обранням міністра оборони?

Нардепи "Слуги народу" після призначення нового прем'єра Сергія Корецького пішли на засідання щодо формування уряду.

За словами джерел, президента Зеленського на ньому не чекають, бо "він учора все сказав".

Напевно, на фракції оголосять, що сьогодні голосування за міністра оборони не буде,

– припустив один зі співрозмовників видання.

Наразі Рада пішла на кількагодинну перерву пов'язану із формуванням уряду.