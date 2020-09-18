Солдату Юрію Горайському посмертно надали звання Героя України. Його поранили у районі Докучаєвська під час ближнього бою, внаслідок чого він і загинув.

Президент Володимир Зеленський вручив почесну нагороду та орден "Золота зірка" доньці загиблого бійця під час поїздки на Тернопільщину. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

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Довідка. Орден "Золота зірка" присуджують за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові.

Президент подякував близьким загиблого героя, який віддав своє життя заради нас усіх. Дружина Юрія Горайського зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

Для нас дуже важливо знати, що це все не даремно, що це цінно,

– відповіла дружина Наталія.

Що відомо про Юрія Горайського?

Юрій Горайський ві дправився на фронт у травні 2015 року . Спершу був добровольцем. До вересня 2015 служив у секторі "М" під Маріуполем.

. Спершу був добровольцем. До вересня 2015 служив у секторі "М" під Маріуполем. У січні 2016 року чоловік підписав контракт на військову службу.

Під час розвідки на маріупольському напрямку, Юрій Горайський разом з передовим дозором вийшли на висоту в районі міста Докучаєвська. Там вони наштовхнулися на диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ближнього бою Юрій Горайський отримав смертельне поранення.

Військового поховали 7 березня 2016 року на Тернопільщині. Також йому надали звання почесного громадянина Тернополя і нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.



Юрій Горайський / Фото "За Збручем"