Сонячне затемнення 13 липня 2018: чим особливий цей день та як він позначиться на знаках Зодіаку

Сонячне затемнення 13 липня 2018 року буде частковим, тобто тінь Місяця не закриває Сонце в повному обсязі. Астрологи стверджують, що цей день особливий, найбільше його на собі відчують Раки. Що можна робити і не можна робити в цей день, та як затемнення вплине на всіх знаків Зодіаку – читайте далі.

Сонячне затемнення 13 липня 2018 року зможуть побачити далеко не всі. Затемнення можна буде спостерігати в Південній Австралії, в тому числі, в Аделаїді і Мельбурні, а також в Північній Антарктиді (зокрема, на Березі Бадда). А от українці затемнення побачити не зможуть.

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Розклад затемнення 13 липня 2018 року:

- початок затемнення: 13 липня в 1:48 UTC (за Гринвічом) або в 4:48 за київським часом;

- максимальна фаза: 13 липня в 3:01 UTC або в 6:01 за київським часом;

- закінчення: 13 липня в 4:13 UTC або в 7:13 за київським часом.

В якому знаку Зодіаку пройде сонячне затемнення 13 липня 2018 року? Липневе сонячне затемнення пройде в сузір'ї Рака. Астрологи говорять, що в цей день погода буде дуже непередбачуваною. Наприклад, може піти потужний град серед спекотного дня. Також кажуть, що в цей день розпочаті справи приречені на успіх і прибуток.

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Що можна під час сонячного затемнення 13 липня 2018 року? В цей день всі свої сили потрібно направити на поліпшення стосунків з близькими. Якщо ви давно перебуваєте у сварці з кимось – зробіть в цей день крок на зустріч. Період затемнення прекрасно підходить для відкриття в собі талантів. Астрологи впевнені, що в дні затемнення творчих людей розриває натхнення.

Що не можна під час сонячного затемнення 13 липня 2018 року? Звичайно, під час затемнень немає чіткого зводу правил, що не варто робити в ці дні. Але астрологи, вивчивши всі аспекти впливу планет, радять не приймати рішення, які будуть спрямовані на зміну вашого життя. Також, не варто починати робити те, що не зможете довести до кінця. Не варто бродити в людних місцях і відвідувати масові заходи в цей день. Взагалі, під час затемнення багато людей робляться жорстокими і злими. Краще проведіть цей день на самоті, адже посиденьки в колі найближчих друзів можуть закінчитися сваркою і бійками.

Як сонячне затемнення вплине на знаки Зодіаку? Сонячне затемнення має вплив абсолютно на всі знаки Зодіаку, адже Місяць затьмарює Сонце, символізуючи закінчення одного циклу і початок нового, відкриваючи можливості для реалізації нових планів.

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Найбільше відчують вплив затемнення такі знаки Зодіаку: Овен, Рак, Терези та Козеріг. Цей день – гарний час, щоб почати все спочатку, тому запишіть свої цілі на аркуші паперу. Краща пора для нових починань – період від сонячного затемнення 13 липня до місячного затемнення 27 липня 2018.

Знаки Зодіаку Водолій і Терези можуть очікувати початок нового етапу в роботі. Риб і Козерогів чекають зміни в особистому житті. Овен може почати новий етап у своєму житті, пов'язаний з будинком і сім'єю, почуттям безпеки і спокоєм. Телець, Діва і Скорпіон зможуть розширити свої можливості. Рака очікує новий етап в житті, в якому він зможе сміливо заявити світові про себе. Лев почне якісь таємні і приховані справи. Стрілець і Близнюки зможуть спланувати матеріальну сторону свого життя.