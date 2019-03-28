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      Сотні голубів замурували у стіну будинку на Запоріжжі: фото і відео

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      У будинку в Бердянську закрили сіткою прольоти між поверхами, де полюбляли сидіти голуби
      У будинку в Бердянську закрили сіткою прольоти між поверхами, де полюбляли сидіти голуби / Facebook-сторінка Валентини Мамай

      Люди замурували голубів у прольотах між під'їздами однієї з багатоповерхівок у Бердянську. Невдовзі голуби в неволі почали гинути від голоду, а в під'їзді з'явився жахливий запах.

      Інцидент стався у будинку на Мелітопольському шосе, 19. За сіткою вже майже місяць валяються близько 300 трупів птахів, повідомила місцева зоозахисниця Валентина Мамай та опублікувала фото і відео зі спійманими в пастку птахами.

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      Ті нечисленні, які ще живі, відчайдушно просять про допомогу, а допомагають їм такі ж голуби, приносячи в дзьобах їжу. Ось це пташина солідарність! Я такого ще не бачила,
      – написала Мамай.

      Причиною інциденту стало те, що мешканцям будинку здебільшого літнього віку допікало воркотання голубів та їхніх пташенят. Тож мешканці змусили керівництво місцевого ОСББ закрити сіткою прольоти, тим самим влаштувавши справжній пташиний геноцид.

      Допомогти звільнити пернатих зголосилися діти.

      "Почали залазити туди, щоб відкрити сітку і врятувати птахів. На відміну від своїх мам і тат, у них більше доброти і щирості. І це дає надію, що не все втрачено", – написала зоозахисниця.

      Проте активісти, які вирішили визволити голубів із пастки, зіткнулися з агресією мешканців. Останні "почали розпускати руки, затіявши бійку".

       

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      Теги: Новини України Світ тварин Бердянськ Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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