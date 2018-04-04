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Сотник: Жодна людина за смерті Небесної сотні не покарана, майданівців вже почали звинувачувати

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Олена Сотник
Олена Сотник / radiosvoboda.org

Сьогодні продовжиться судове засідання у справі активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві та замаху на правоохоронців під час Революції Гідності.

За процесом слідкують громадські активісти та парламентарі, і на думку народного депутата "Об’єднання "Самопоміч" Олени Сотник, зважаючи на те, як активно зараз розгортається ця справа, дуже скоро будь-який протестувальник, який був на Майдані, може так само опинитися під звинувачуваннями: "За те, що в той момент виступав проти терору влади, яка вбивала людей".

Народний депутат нагадує, що станом на сьогодні немає жодного вироку щодо "беркутівців", які розстрілювали майданівців.

"Жодного за 4 роки – ні заочного, ані навіть щодо тих, хто зараз перебуває у СІЗО. У справі Івана Бубенчика маємо зворотну ситуацію майданівця фактично звинувачують у розстрілі "беркутівців". Я думаю, це буде переламний, резонансний момент. Із політичної, суспільної точки зору це ніщо інше, як дискредитація Майдану", сказала Олена Сотник.

Теги: Новини політики СІЗО Самопоміч Небесна Сотня
Джерело: 24 Канал
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