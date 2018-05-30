Соціальні няні: родинам з малюками компенсуватимуть частину витрат

В Україні родинам з малюками виплачуватимуть компенсацію за послуги нянь. Нововведення запровадять уже з січня 2019 року.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, мета такого проекту – підтримати батьків і дати їм можливість у перші роки після народження дитини піти працювати.

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Ми вводимо таке поняття як муніципальна няня. Вони будуть працювати з 1 січня. Але у вересні це віднайде своє відображення у проекті бюджету на 2019 рік,

– розповів Гройсман.

Тож з 2019 року, якщо сім’я найматиме няню для догляду за своєю дитиною, держава компенсуватиме їй близько 1500 грн на місяць.

Цей проект, розроблений з органами місцевого самоврядування, покликаний збільшити народжуваність в Україні. "Українців повинно бути більше. Але українців повинно бути більше щасливими", – зазначив голова уряду.

Серед іншого, в рамках програми стимулювання народжуваності уряд має амбітні наміри ліквідувати черги в дитячі садочки.

Гройсман також анонсував введення нової традиції з 1 вересня 2018 року. Відтепер кожна родина, у якої народилося немовля, отримуватиме від держави спеціальний "бейбі-бокс" зі всім необхідним для перших етапів життя з малюком.

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