Соціологи назвали регіони, де живуть найщасливіші українці

Найбільше щасливих живе у західному регіоні України, натомість на Донбасі переважають песимістичні настрої.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке проводив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології, передає "Громадське радіо".

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Так, відповідно до результатів, найбільше "щасливчиків" живе на Заході України – 68%, однак і в інших областях є щасливі люди – зокрема, у Центральному регіоні таких нараховується 57%, у Південному – 51%, а в Східному – 55%.

Зауважимо, що єдиним регіоном, де більшість мешканців відповіли, що переважно або зовсім не були щасливими у році, що минає, – це Донбас: щасливих виявилося лише 27%, а нещасливих – 64%.

"Донбас – це взагалі сумний регіон. Вони і не почуваються щасливими, і серед відчуттів, які виникають у них, коли вони думають за Україну, на першому місці тривога і безвихідь. Тому дуже потрібно з цими людьми працювати", – підкреслила соціолог Ірина Бекешкіна.

Додамо, усі регіони все ж є упевненими або сподіваються, що наступний рік буде кращим, аніж нинішній.