Це триває з січня: офіцер ЗСУ назвав головну зміну на фронті

Нині ситуація на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, залишається напруженою, але тактична ініціатива декілька місяців на боці СОУ. Наступальна операція триває з кінця січня, за цей час вдалося відновити контроль над 480 квадратними кілометрами (звільнити 12 населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей).

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер відділення комунікацій 148 ОАБр 8 корпусу ДШВ Сергій Колесниченко, вказавши на те, що активні бойові дії тривають безперервно.

Про тактику ворога та основну зброю, яку він використовує

Сьогодні українські військові підрозділи проводять наступальні дії, закріплюються та послідовно покращують своє тактичне положення. Противник застосовує малі штурмові групи під прикриттям FPV-дронів і артилерії. Періодично ворог здійснює контратаки, але, як зазначив офіцер відділення комунікацій 148 ОАБр 8 корпусу ДШВ, ці дії не мають системного характеру. Тому не дають змоги окупантам перехопити ініціативу.

Противник не має достатніх ресурсів для масштабного розвитку успіху. СОУ утримують ініціативу, формують умови для подальшого просування вперед,

– озвучив Колесниченко.

Офіцер відділення комунікацій 148 ОАБр 8 корпусу ДШВ повідомив, що за останні декілька місяців ситуація на полі бою дещо змінилась. Адже тактична ініціатива – в руках українських оборонців. Однак підстав стверджувати, що тиск з боку російських військ зменшився – немає. Водночас змінився характер їхніх дій.

Росіяни рухаються піхотними групами по декілька людей, активно застосовують безпілотні системи, артилерію. Поведінка окупантів спрямована, зі слів Колесниченка, на виснаження СОУ. Однак він запевнив, що ситуація на Олександрівському напрямку залишається контрольованою.

"Стосовно засобів ураження, противник найбільше застосовує безпілотники, передусім FPV-дрони, як інструмент постійного вогневого впливу. Також інтенсивно використовує артилерію, яка працює по українських позиціях та логістичних маршрутах. Крім того, ми фіксуємо застосування КАБів для ударів по глибині бойових порядків СОУ", – розповів Колесниченко.

Щодо тактики ведення бойових дій російської армії, вона, як наголосив офіцер відділення комунікацій 148 ОАБр 8 корпусу ДШВ, передбачає рух малих піхотних груп, які здійснюють спроби просуватися з подальшим закріпленням на позиціях. Разом з тим ворог нарощує інтенсивність вогневого впливу, прагнучи виснажити українські підрозділи.

Підсумовуючи, Колесниченко додав, що рівень підготовки російських солдатів є неоднорідним. Фіксується залучення особового складу з обмеженими навичками, без належного бойового досвіду. Це, з його слів, пов'язано з постійними втратами й необхідністю регулярно і швидко їх поповнювати.

Серед нової живої сили спостерігаються вчорашні студенти, які підписали контракт з міноборони Росії та вирушили воювати. Однак противник має окремі підрозділи, які навчені й діють більш злагоджено.

