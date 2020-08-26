Білорусь зараз на вістрі нового революційного процесу. І Лукашенко з автоматом, і хлопчик Коля в бронежилеті проти сотень тисяч мужніх і веселих людей – це яскрава картинка, що совок відходить і настає нова епоха громадянського суспільства. Далі – оригінал російською.

14 марта мало кто вспомнил событие, свершившееся в этот день тридцать лет назад – отмену 6 статьи Конституции СССР 1977 г.

Обратиет внимание! Формула протеста: что может уничтожить режим Лукашенко?

Диктатура мафиози

Было в этом марте совсем не до исторических реминисценций – эпидемия коронавируса принимала характер катастрофической пандемии, в России готовились к вручению Путину пожизненных полномочий. Мало ли что там произошло в феврале-марте 1990-го.

Даже о колоссальной демонстрации в Москве с требованием отмены 6-й статьи – демонстрации, но которую вышли не менее 200 тысяч человек, и это в СССР при живом политбюро и КГБ! – почти не вспомнили. Тем более не вспомнили текст отмененной статьи конституции. А звучал он так:

"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР".

За этой пышной псевдоюридической болтовней была одна простая мысль – не граждане определяют как им жить и как жить их стране, а некая внешняя относительно их воли сила, определяет и жизнь отдельного человека, и любого коллектива от жителей деревни до собрания академиков, и всего громадного государства с 300 почти миллионами жителей, которое обзывали тогда СССР. Сила эта – не мифическая КПСС, а вполне конкретный "товарищ генеральный секретарь и политбюро". Именно эта кучка никем не избранных, самозванных правителей и руководила всем, ни перед кем не неся ответственности ни за одно из своих решений.

То была стопроцентная диктатура мафиозной группы, захватившей власть в России в годы Гражданской войны 1917-22 годах и, крепко державшей эту власть и собственность в своих руках семьдесят лет.

Отмена 6-й статьи тогдашней конституции означала признание многопартийности, легализацию борьбы за то или иное направление развития страны. В конечном счете, отмена этой статьи открывала каждому человеку право быть гражданином. Горбачев очень сопротивлялся принятию этой, как тогда ее называли, Сахаровской поправки, но после колоссальных, невиданных в коммунистические времена, демонстраций, вынужден был согласиться.

Что было после СССР?

В это же время освобождение от коммунистической диктатуры происходило по всей восточной Европе от Эстонии до Албании. Движение к свободе началось в Монголии, в континентальном Китае. Мне трудно сказать про Монголию и Китай, но в Европе этого мига ждали почти все люди в течение всех долгих 50-40 лет коммунистического режима, все почти мечтали снова стать нормальными обществами, обычными европейскими демократиями. И эти народы свое желание тут же начали осуществлять, и благополучно осуществили за истекшие тридцать лет. Теперь все почти эти страны и в Евросоюзе, и в НАТО, а те немногие, что пока не в этих организациях, стоят в очереди на прием в них. С Евросоюзом и НАТО в эти страны пришла чаемая гражданская и политическая свобода, рост благосостояния, личная безопасность.

Интересно: Что важно понимать о Лукашенко?

В стране, тогда именовавшейся СССР, за исключением трех балтийских "республик", о возвращении к иной, прежней нормальной жизни думали многие в Западной Украине, сравнительно немногие в Молдавии и Западной Белорусси и почти никто на остальных пространствах "7-й части суши". Былое, домафиозное, время было оплевано и забыто коммунистической пропагандой, память о предках изглажена почти начисто, знания современной европейской жизни не было тем более.

И отмена 6-й статьи конституции мало что дала. Вскоре распавшийся Советский Союз образовал 12 осколков (а с непризнанными территориями и больше), более или менее воспроизводивших не идеологию, конечно же, но суть 6-й статьи. Все страны стали несвободными и авторитарными. Вместо генсека – диктатор, вместо политбюро – общество дружков-олигархов, часто – семья. В качестве гаранта их власти – КГБ под разными аббревиатурами. Это были фрагменты той же мафиозной структуры, которая правила исторической большой Россией с 1917-22 гг. В Молдавии и Украине было чуть посвободней, но народ из-за несправедливого передела собственности был раздавлен нищетой, в других странах и этой небольшой свободы не обреталось.

Но вот, постепенно выросло новое поколение. Эти тридцать лет понадобились для его взросления. В начале – Грузия, потом Оранжевая революция в Украине, потом – Киргизия с ее "революцией тюльпанов", потом второй этап революции в Украине – 2014 год, потом – Армения в 2018, теперь – Беларусь, и одновременно с ней поднимается Россия – Москва 2019, сейчас – Хабаровск, Башкирия, скоро – Коми и Архангельская область. Завтра будет Казахстан, почти уверен.

Все эти революции объединяет именно стремление на деле осуществить то, что формально было объявлено 14 марта 1990 года. Ведь сущность событий тридцатилетней давности – попытка упразднения мафиозной тирании, навязавшей себя нашим народам во втором десятилетии ХХ века. Коммунистическая идеологическая обертка – только привлекательный в то время фантик для этих страшных бандитов, жаждавших власти и денег – всей власти и всех денег, имевшихся в стране.

Диктаторам на выход

Мое поколение стерпелось и привыкло к этому бандитскому порядку еще в 1960–70-е годы, большей частью срослось с ним. Новое же поколение, не имеющее опыта коммунистического растирания в пыль свободы, достоинства и ответственности человека, выросло и стало законодателем жизни как раз в последнее десятилетие – где чуть раньше, где чуть позже.

Оно подобно в своем духе полякам и эстонцам, чехам и восточным немцам 1990-го года. Оно сознательно и твердо желает само управлять своими странами, а не жить по указке тирана и не позволять его хитрым клевретам грабить нас. Оно желает честных выборов и надежной собственности, личной безопасности и подконтрольной гражданам исполнительной власти, честного суда.

Протест, идущий от Грузии до Беларуси и Хабаровска – протест молодых, 20-40 летних. Смогут ли его подавить "советские" по мировосприятию старики – мои ровесники? Конечно же нет. И мечтать не стоит. И сынкам своим передать страну, как сделал ловко чекист Алиев с Азербайджаном, им не удастся. Обратно в стоило тирании людей, осознавших свое право на достоинство не загнать, да и подкупить нечем.

Беларусь сейчас на острие этого нового революционного процесса. И Лукаш с калашом, и мальчик Коля в бронежилете против сотен тысяч мужественных и веселых людей – это яркая картинка уходящего совка и наступающей новой эпохи гражданского общества.

А в России "банный мальчик", ненавидимый хабаровчанами; и отравленный чекистами, от страха и отчаяния, Алексей Навальный, давно смеявшийся им в лицо – знамения того, что вот – при дверях. Дни, самое большее немногие месяцы отделяют Россию от того, что уже происходит в Беларуси.

Умникам в Кремле хоть в этот последний миг сделать правильный вывод и, не повторяя ошибок Лукашенко с арестами и разгонами, тайными убийствами и принудительной изоляцией своих противников, начать мирный транзит власти к демократии. Но они не умеют. Кинжал, яд, ложь, запугивание, да еще подкуп – вот их технология, а с новым поколением она не работает и не заработает. За тридцать лет кремлевско-лубянские стратеги ничего не поняли и ничему не научились.

Важно! Лукашенко потерял власть

Даже жаркий август в Белоруссии их не вразумил, только ужаснул. И остается надежда – "а вдруг пронесет?"

Не пронесет. Надеяться нечего. Долгий путь взросления общества, долгий тридцатилетний путь к свободе пройден. Общество, сбитое когда-то в СССР, стало иным, не рабским по духу, а власть осталась той же – бандитской, считающей граждан за рабов, а непокорных – за крыс и бандерлогов. Поэтому скоро, очень скоро новое общество станет властью, а бандиты-правители окажутся действительно в обществе крыс – крыс тюремных.

Тридцать лет подводят свой итог.