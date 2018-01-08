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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Space X успішно запустила ракету із секретним американським супутником Zuma: відео

10:30, сьогодні 415
Політ Falcon 9
Політ Falcon 9 / kennedyspacecenter

Space X в ніч на 8 січня запустила ракету-носій Falcon 9 c секретним супутником Zuma, який уряд США замовило для неназваної місії.

Старт транслювався на YouTube-каналі компанії Ілона Маска.

Супутник доставлять на навколоземну орбіту, а його цілі, завдання місії й дизайн залишаються засекреченими.

Long exposure of rocket ascent, reentry from space and landing burn. (Credit @johnkrausphotos)

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

Запуск провели з мису Канаверал у Флориді о 5:00 за київським часом. Через 8 хвилин після старту Falcon 9 успішно приземлилася в зону посадки.

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Теги: США SpaceX
Джерело: 24 Канал
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