Спалах коронавірусу в Італії: їхати чи відміняти відпустку?

Коронавірус дістався старої Європи – просто "з учора на сьогодні" в Італії були зачинені на карантин 12 населених пунктів, скасовано святкування славетного карнавалу в Венеції.

Наразі, за даними преси, в країні нараховується більш ніж 200 інфікованих, семеро з тих, хто захворів – померли. Через спалах захворювання Італії навіть, за оцінками європейських експертів, загрожує рецесія.

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Втім, є галузь італійської економіки, яка, здається, не має жодного шансу постраждати через коронавірус – парадоксальним чином, це туризм. Здається, що повідомлення про захворювання аж ніяк не відлякують туристів, навпаки – туристичні компанії повідомляють про різке збільшення кількості тих, хто бажає відвідати bella Italia саме зараз. Що цікаво – збільшується й кількість українських туристів, які вирушають у ці дні до Італії – поки ще не піковий сезон, поки квитки дешеві…

Що ж, певно, можна констатувати, що італійський туризм нині можна з повним правом називати "екстремальним". Ми не збираємося нікого відговорювати від подорожі, але вирішили зробити своєрідну пам'ятку українським туристам, які вирушають до Італії. Такий собі "екстремальний гід" – інформацію, яку, певно, таки слід знати, якщо вирішив завітати до цієї країни.

Які італійські регіони перебувають під загрозою?

Найбільша кількість інфікованих коронавірусом спостерігається наразі в італійській провінції Ломбардія. Окрім того, зареєстровані випадки захворювання у Венеції, Емілії-Романа, П'ємонті та Римі. Вже зараз карантинний стан оголошено в дванадцяти населених пунктах, десять із них – в Ломбардії (Кодоньо, Кастільйоне д'Адда, Касальпустерленьо, Фомбіо, Малео, Сомалья, Бертонічо, Терранова деі Пассеріні, Кастельгерундо та Сан Фіорано). Загалом, в "карантинних" населених пунктах проживають більш ніж 53 тисячі людей. Карантин означає для них купу незручностей, серед яких – непрацюючі державні установи, неможливість вийти на вулицю та походи за продуктами лише два рази на тиждень. Для туристів же – все простіше: їм туди просто не можна. Як будете подорожувати Ломбардією на автівці – оминайте ці населені пункти, вас туди все одно не пустять, завернуть з дороги.

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Перш за все – ніякої паніки! Причин аж занадто нервувати таки справді нема: при кількості в 200 хворих на коронавірус на Півночі Італії, вірогідність для туриста, натрапити на хворого – майже нульова. Сусідні з Італією країни та Євросоюз у цілому не мають намірів зачиняти італійські кордони чи впроваджувати якісь особливі заходи безпеки на них.

Також станом на зараз, жодна країна не видала для своїх громадян попередження оминати Італію. Хіба що німецьке МЗС порекомендувало туристам-німцям звертатися в сумнівних випадках до італійських консульств за інформацією. Італійське ж Міністерство охорони здоров'я заснувало окремий інформаційний центр, де будь-якому туристові основними європейськими мовами нададуть необхідну інформацію щодо стану речей з коронавірусом телефоном. Номер телефону такий: +39 1500 або, для Ломбардії – 800 894 545.

Обмеження для туристів

Туристи, які зібралися до Венеції на карнавал – справді розчаровані: карнавалу не буде, його в цьому році скасовано так само, як і всі пов'язані з ним заходи.

Славетний міланський оперний театр La Scala, також через коронавірус скасував усі спектаклі. На жаль, зачинено й міланський собор і навіть футбольні матчі першої ліги також не проводитимуться.

Ще один важливий момент: в неділю ввечері Австрія тимчасово зупинила рух залізничного транспорту до Італії. Причиною для цього рішення стали дві пасажирки, в яких підозрювали коронавірус. Щоправда, підозра виявилася марною – тести не виявили в них захворювання, тож і залізниця в італійському напряму знову діє. Але не виключено, що когось із пасажирів знову можуть запідозрити в тому, що він хворий на коронавірус, та знову зупинити рух. Причому, це стосується не лише австрійських потягів, а й усіх інших. Про постійну заборону на залізничний рух, втім, аж ніяк не йдеться.

Те ж саме можна сказати й про повітряне сполучення. Досі не було зачинено жодного з італійських летовищ, не скасовано жодного рейсу жодної авіакомпанії.

Гроші назад?

Наразі в Україні не існує чіткого регулювання щодо повернення грошей туристам, які вирішили скасувати свою італійську відпустку через спалах епідемії коронавірусу в цій країні. Не тому, що в нас таке погане туристичне законодавство – подібного регулювання немає в жодній країні Європи. Добрі шанси на повернення грошей мають, наприклад, туристи, які хотіли їхати на якийсь захід, що його скасували через коронавірус. Або ті, в кого були заплановані екскурсії в "зачинені" населені пункти. В будь-якому разі, є сенс зв'язатися з туристичним агентством і порадитися, а не просто скасовувати подорож – це може обійтися в чималі гроші. Основне: щойно українське МЗС видасть попередження щодо Італії для громадян нашої країни – принаймні стандартні путівки мають бути скасовані безкоштовно.

А от найбільше клопоту отримають туристи, які взяли собі квитки на середземноморські круїзи. Щоправда, й у цьому випадку досі не було скасовано жодного рейсу, але в усіх на слуху історія з круїзним лайнером Diamond Princess, який два тижні поспіль простояв під карантином в Японії. Однак, досі навіть від простої щорічної епідемії грипу хворіють та гинуть більше людей, ніж від коронавірусу. А через грип ще ніхто не скасовував свої туристичні подорожі…

Тим не менш, лікарі радять туристам, в яких наявні проблеми з імунною системою, ліпше відмовитися від подорожей до Північної Італії. Деяка небезпека існує й будь для кого – на кожному круїзному лайнері та в кожному аеропорту. Зрештою, стовідсоткової безпеки зараз просто ніде нема. Зазвичай круїзні лайнери добре підготовлені до можливого спалаху захворювань – в круїзних фірм у цьому напрямі є великий досвід. Можна гадати, наприклад, норовірус, який спричиняє шлункові проблеми – ця хвороба взагалі є "постійним пасажиром" будь-якого круїзного судна. Екіпажі круїзних суден тренуються проводити тотальну дезінфекцію, вміють ізолювати хворих, мають первинну медичну підготовку. Окрім того, пасажири, які підіймаються на борт, зазвичай заповнюють анкети, в яких перераховуються типові ознаки деяких хвороб. Зараз дискутується впровадження експрес-тестів на коронавірус, але досі вони масово ще не застосовуються.

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