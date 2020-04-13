Спалахнув хутір "Обирок" на Чернігівщині, який заснував Леонід Кантер: відео
У Чернігівській області сталася масштабна пожежа у мистецькому поселенні "Обирок". За словами очевидців, займання виникло через спалювання трави.
Посилюється поширення вогню через стрімкий, сильний вітер. Відео страшної пожежі оприлюднив у своєму фейсбуці Володимир Муляр.
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На місце приїхали 4 пожежні машини. Дві хати з хутора не вдалося врятувати: вогонь повністю їх зруйнував.
Дивіться відео з пожежі на хуторі "Обирок"
Дві хати повністю вигоріли / Фото з фейсбуку Володимира Муляра
Один із засновників хутора "Обирок" Леонід Кантер – український продюсер, кінорежисер та письменник, автор документальних стрічок про війну на сході України – "Добровольці Божої чоти" та "Міф".
На місце приїхали чотири пожежні машини / Фото з фейсбуку Володимира Муляра
Що відомо про хутір "Обирок"? Хутір "Обирок" засновано в грудні 2007 році на місці закинутого села на Чернігівщині. Обирок складається з трьох маленьких хуторів Каціри, Прохори і Королі, розташованих в 500 метрів один від одного. Діяльність Обирку спрямована на мистецькі заходи та залучення якомога більше людей до творчого життя на природі.
У 2018 році співзасновник арт-хутора "Обирок" Леонід Кантер покінчив життя самогубством. Його колишня дружина Діана заявила про продовження діяльності арт-поселення.
Де розташований хутір "Обирок"
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