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      Спалахнув хутір "Обирок" на Чернігівщині, який заснував Леонід Кантер: відео

      - Читать новость на русском
      Пожежа у "Хуторі Обирок" / Фото з фейсбуку Володимира Муляра

      У Чернігівській області сталася масштабна пожежа у мистецькому поселенні "Обирок". За словами очевидців, займання виникло через спалювання трави.

      Посилюється поширення вогню через стрімкий, сильний вітер. Відео страшної пожежі оприлюднив у своєму фейсбуці Володимир Муляр.

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      На місце приїхали 4 пожежні машини. Дві хати з хутора не вдалося врятувати: вогонь повністю їх зруйнував.

      Дивіться відео з пожежі на хуторі "Обирок"


      Дві хати повністю вигоріли / Фото з фейсбуку Володимира Муляра

      Один із засновників хутора "Обирок" Леонід Кантер – український продюсер, кінорежисер та письменник, автор документальних стрічок про війну на сході України – "Добровольці Божої чоти" та "Міф".


      На місце приїхали чотири пожежні машини / Фото з фейсбуку Володимира Муляра

      Що відомо про хутір "Обирок"? Хутір "Обирок" засновано в грудні 2007 році на місці закинутого села на Чернігівщині. Обирок складається з трьох маленьких хуторів Каціри, Прохори і Королі, розташованих в 500 метрів один від одного. Діяльність Обирку спрямована на мистецькі заходи та залучення якомога більше людей до творчого життя на природі.

      У 2018 році співзасновник арт-хутора "Обирок" Леонід Кантер покінчив життя самогубством. Його колишня дружина Діана заявила про продовження діяльності арт-поселення.

      Де розташований хутір "Обирок" 

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Чернігова Пожежа
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