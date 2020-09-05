Солдати та офіцери спали під навісом на автовокзалі у Черкасах, бо їм не змогли знайти у місті нічліг. А у військовій частині про їхнє прибуття взагалі не знали. З собою військовослужбовці мали лише сухпайки й, на щастя, маски.

Військовослужбовців, які спали під навісами на автовокзалі, помітили перехожі. Інформація про інцидент з'явилася у соцмережах. Як пише видання provce.ck.ua, у військовій частині підтвердили, що таке дійсно сталося – 2 вересня.

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Що відомо про інцидент із "забутими" військовими

Солдати, офіцери й сержанти, які їх супроводжували, до Черкас приїхали вночі.

Військову частину, куди вони мали потрапити, не попередили про час прибуття.

Забрали військовослужбовців лише зранку.

Усю ніч солдати провели на вокзалі, при собі мали лише сухпайки.

У ВЧ їх оглянули лікарі, усім надали час для відпочинку.



Військові у Черкасах провели ніч на автовокзалі / Фото provce.ck.ua

Військовослужбовець Дмитро Московчук заявив, що вночі у Черкасах намагалися знайти прибулим місце для ночівлі, але всі відмовляли.

Чому так сталося, що військові змушені були ночувати на вокзалі

За словами того ж Московчука, передавати інформацію про час чи місце прибуття військових за допомогою мобільних телефонів – заборонено.

Однак чому до військової частини не доповіли військовими ж засобами – невідомо.



Начебто вночі у Черкасах солдатам не змогли знайти місця для ночівлі / Фото provce.ck.ua

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