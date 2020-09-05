Спали на вокзалі: у Черкасах не змогли знайти нічліг для військових
Солдати та офіцери спали під навісом на автовокзалі у Черкасах, бо їм не змогли знайти у місті нічліг. А у військовій частині про їхнє прибуття взагалі не знали. З собою військовослужбовці мали лише сухпайки й, на щастя, маски.
Військовослужбовців, які спали під навісами на автовокзалі, помітили перехожі. Інформація про інцидент з'явилася у соцмережах. Як пише видання provce.ck.ua, у військовій частині підтвердили, що таке дійсно сталося – 2 вересня.
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Що відомо про інцидент із "забутими" військовими
- Солдати, офіцери й сержанти, які їх супроводжували, до Черкас приїхали вночі.
- Військову частину, куди вони мали потрапити, не попередили про час прибуття.
- Забрали військовослужбовців лише зранку.
- Усю ніч солдати провели на вокзалі, при собі мали лише сухпайки.
- У ВЧ їх оглянули лікарі, усім надали час для відпочинку.
Військові у Черкасах провели ніч на автовокзалі / Фото provce.ck.ua
Військовослужбовець Дмитро Московчук заявив, що вночі у Черкасах намагалися знайти прибулим місце для ночівлі, але всі відмовляли.
Чому так сталося, що військові змушені були ночувати на вокзалі
За словами того ж Московчука, передавати інформацію про час чи місце прибуття військових за допомогою мобільних телефонів – заборонено.
- Однак чому до військової частини не доповіли військовими ж засобами – невідомо.
Начебто вночі у Черкасах солдатам не змогли знайти місця для ночівлі / Фото provce.ck.ua
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