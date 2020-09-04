Президент, армія чи російські ЗМІ: кому найбільш довіряють українці
У рейтингу довіри українців несподівано змінився лідер. Волонтерські організації і церква обігнали Збройні сили України, втім відставання незначне. На протилежному кінці з найбільшим антирейтингом залишилися російські ЗМІ, яким українці найбільше не довіряють.
Дослідження про довіру українців спільно провели Центр Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
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Для рейтингу визначено баланс довіри й недовіри. Тут додатні показники означають, що конкретній людині, установі чи групі людей більше довіряють, ніж не довіряють, а від'ємні – навпаки.
Кому українці найбільше довіряють:
- волонтерські організації – +38,5%,
- церква – +37,6%,
- Збройні сили України – +37,2%,
- ДСНС – +19,7%,
- добровольчі батальйони – +18,3%.
Кому українці найбільше не довіряють:
- САП – -59,9%,
- НАЗК – -59,6%,
- чиновники (державний апарат) – -63%,
- суди – -65,8%,
- російські ЗМІ – -74,9%.
Який рівень довіри до влади:
- Президент України – -4,6%,
- Кабінет Міністрів України – -50,9%,
- Верховна Рада України – -56,5%.
Втім якщо брати до уваги не різницю довіри-недовіри, а лише показник довіри, то найчастіше українці підтримують Збройні сили України (65%), церкву (63%) і волонтерські організації (63%).
Якщо політичний сезон осінь 2019 – весна 2020 починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження в сезон осінь 2020 – весна 2021 відбувається на фоні падіння довіри до владних інститутів,
– мовиться в дослідженні.