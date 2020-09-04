У рейтингу довіри українців несподівано змінився лідер. Волонтерські організації і церква обігнали Збройні сили України, втім відставання незначне. На протилежному кінці з найбільшим антирейтингом залишилися російські ЗМІ, яким українці найбільше не довіряють.

Дослідження про довіру українців спільно провели Центр Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Для рейтингу визначено баланс довіри й недовіри. Тут додатні показники означають, що конкретній людині, установі чи групі людей більше довіряють, ніж не довіряють, а від'ємні – навпаки.

Кому українці найбільше довіряють:

волонтерські організації – +38,5%,

церква – +37,6%,

Збройні сили України – +37,2%,

ДСНС – +19,7%,

добровольчі батальйони – +18,3%.

Кому українці найбільше не довіряють:

САП – -59,9%,

НАЗК – -59,6%,

чиновники (державний апарат) – -63%,

суди – -65,8%,

російські ЗМІ – -74,9%.

Який рівень довіри до влади:

Президент України – -4,6%,

Кабінет Міністрів України – -50,9%,

Верховна Рада України – -56,5%.

Втім якщо брати до уваги не різницю довіри-недовіри, а лише показник довіри, то найчастіше українці підтримують Збройні сили України (65%), церкву (63%) і волонтерські організації (63%).

Якщо політичний сезон осінь 2019 – весна 2020 починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження в сезон осінь 2020 – весна 2021 відбувається на фоні падіння довіри до владних інститутів,

– мовиться в дослідженні.

Опитування проведене в період 3 – 9 липня 2020 року місцем очного опитування. Всього опитали 2022 респондентів у віці від 18 років, а похибка вибірки не перевищує 2,3%.