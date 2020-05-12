Спалили мотоцикл та кинули гранату в авто фігурантів справи про "плівки Єрмака": відео

Невідомі підпалили мотоцикл Дмитра Штанька та підкинули гранату в автомобіль Сергія Шумського. Обоє є фігурантами так званої справи "плівок Єрмака". Сталося це після їх свідчень. в ніч з понеділка на вівторок, 12 травня,

Момент підпалу мотоцикла Дмитра Штанька зафіксувала камера відеоспостереження. На відео видно, як невідомий чоловік підходить до мотоцикла та підпалює його. Окрім того, момент підпалу побачили і сусіди, які намагалися загасити полум'я. Але не вдалося. Про це Штанько розповів в коментарі "Бабелю".

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"Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є декілька свідків", – розповів Штанько.

Відео підпалу мотоцикла Штанька

Він це пов'язує з тим, що є фігурантом у справі "плівок Єрмака". Перед тим він якраз пройшов поліграф.

Що відомо про скандал з плівками ЄрмакаСкандал спалахнув, коли депутат від "Слуги народу" Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака в "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме керівника ОПУ. Через кілька днів Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.



Сам Андрій Єрмак вважає, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса. Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще декілька порцій компромату на Єрмаків.



Штанько і Шумський були помічниками Дениса Єрмака і також фігурують на плівках. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції та заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.



Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози. Пізніше Володимир Зеленський через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.



Згодом Гео Лерос передав НАБУ ще одні факти можливої корупції. Вони стосуються скандальних схем у податковій службі часів Сергія Верланова. Їх достовірність розслідують детективи Бюро.

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В той самий час у ще одного фігуранта справи Сергія Шумського невідомий кинув гранату в його автомобіль.

"Я про це дізнався від поліції, яка близько 1:30 подзвонила в мої двері. Вони спитали, чи я власником такого-то автомобіля і повідомили, що сталася неприємність. Виявилося, що молодий чоловік, який був у чорному одязі з балаклавою на обличчі, підійшов до мого автомобіля, розбив скло на місці водія і кинув туди гранату", – розповів Шумський.

Він додав, що цей момент побачили місцеві мешканці, які пили пиво у дворі. Вони кинулися наздоганяти невідомо. І навіть впіймали його на перехресті, де між ними розпочалася бійка. Але зловмисник зумів втекти.

Відео виявленої гранати в автомобілі Шумського

Граната в автомобілі не вибухнула, адже чека залишилася на місці. Чи це помилка нападника, чи була спланована акція щоб налякати Шумського – невідомо.