Дощі з грозами повертаються: де та коли в Україні можливі опади

Новий атмосферний фронт впливатиме на погоду в Україні на початку наступного тижня. З його поширенням по регіонах поступово збільшуватиметься кількість опадів.

Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомив в коментарі РБК-Україна.

Коли будуть дощі та як тепло буде при цьому?

З понеділка, 17 серпня, територію нашої країни поступово перетинатиме атмосферний фронт із заходу. Цього дня у більшості областей очікується суха погода. Однак у західних та північних регіонах у денні години можливі локальні дощі з грозами.

При цьому температура повітря становитиме +14…+19 градусів, а вдень воно прогріється до +27…+32 градусів. На північному заході будуть прохолодніші +21…+26 градусів через надходження холодного атмосферного фронту.

Атмосферний фронт рухатиметься із заходу на схід, поступово охоплюючи нові області,

– додав Семиліт.

За його словами, 18 серпня на Заході, а вдень і на Півночі країни можуть йти короткочасні грозові дощі. Наступного дня такі опади можливі по всій території країни, окрім західних областей.

Загалом у цей період температура повітря коливатиметься в межах +11…+20 градусів уночі та +27…+34 градусів удень.

Водночас, за прогнозом фахівця, прохолодніше стане 19 серпня у більшості регіонів, за винятком південних та південно-східних областей. Нічні температури знизиться до +10…+17 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+28 градусів.

Крім того, 18 – 19 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, зауважив Семиліт.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань спростував "прогнози" з мережі про нібито аномально холодну зиму. Він зауважив, що наразі не існує точних прогнозів на прийдешню зиму. А модельні розрахунки можуть часто змінюватися.