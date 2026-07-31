"Тепловий купол" накриває Європу: як довго протримається сильна спека в Україні

Нова хвиля спеки поступово вже накриває Україну та інші країни Європи. Її принесе антициклон, який знову транспортуватиме гаряче повітря з Африки

Про це заявив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Сильна спека повертається

Найближчими днями на погоду впливатиме потужний висотний гребінь Азорського антициклону. Як пояснив синоптик, у середній та верхній тропосфері він простягнеться від Марокко через Італію до України, створюючи "тепловий купол". Він стискатиме гаряче повітря ближче до земної поверхні та підвищуватиме температуру повітря.

Атмосферні потоки перенесуть гаряче повітря аж до країн Балтії. Отже, у центральних областях України очікується сильна спека до +38 градусів. Тоді як ще спекотніше буде в Польщі – до +40 градусів та в Іспанії – до +46 градусів.

Спека влітку – нормальне явище. Подібні температури вже спостерігалися в минулі роки, тому не варто робити з цього сенсацій,

– зазначив Постригань.

За прогнозом синоптика, 1 та 2 серпня переважатиме сонячна та суха погода. У нічні години температура повітря становитиме +15...+20 градусів, а вдень – прогріватиметься до +29...+34 градусів. З 3 по 6 серпня стовпчики термометрів удень можуть сягати +35…+38 градусів, зокрема на Черкащині.

Період високих температур триватиме щонайменше до 7 серпня, додав Постригань.