Синоптик спростував чутки про "надзвичайно холодну" зиму та анонсував спеку у серпні

Останнім часом мережею ширяться прогнози про нібито надзвичайно холодну прийдешню зиму. Однак робити висновки про погоду на цей період зараз неможливо.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Про прогноз погоди на зиму та найближчий час

Синоптик закликав не довіряти неперевіреним прогнозам про "найгірші сценарії" майбутньої зими. Адже, за словами Постриганя, у серпні та навіть у вересні немає достовірного прогнозу на зиму.

Водночас модельні розрахунки, що орієнтуються на сезонні тенденції, можуть змінюватись частіше, ніж щодня.

Точно відомо: зима – це холодний і складний сезон, коли випадає сніг і 15 градусів чи 20 градусів морозу для нашого кліматичного поясу ніяка не аномалія. Ожеледиця і відлиги теж часто нами відмічаються,

– пояснив синоптик.

Щодо нинішньої погодної ситуації. Наразі Україні, зокрема її центральні області, перебувають на східній, прохолодній периферії антициклону, центр якого над Польщею. Повітряні потоки з півночі забезпечують надходження свіжішого повітря з Балтики.

Однак в неділю, 16 серпня, антициклон зміститься у бік Балкан та Чорного моря. Тому до нашої країни надходитиме тепліше повітря з південних широт. У результаті цього подекуди температура повітря підвищиться до +30...+33 градусів.

Ця спека, за словами Постриганя, не буде такою інтенсивною, як попередня. Наприклад, уночі температура повітря становитиме приблизно +12...+17 градусів. Проте очікується посилення дефіциту вологи та посухи.