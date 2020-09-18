Синоптики прогнозують, що через тиждень в Україну повернеться справжня літня спека. Стовпчики термометра подекуди піднімуться до +30 градусів.

Коли в Україну повернеться спека

Згідно з поперідніми прогнозами Укргідрометцентру, 24 – 25 вересня в Україні очікується тепла погода. Температура вночі – +9...+15, вдень +23...+30 градусів. Лише вдень 25 вересня в західних областях можливі невеликі дощі.

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Якою погода буде найближчим часом

20 – 21 вересня буде малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі – +3...+8 градусів, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки – 0 – +3, вдень +17 – +22. 21 вересня на Прикарпатті очікують до +25градусів, а на Закарпатті та півдні країни вночі +20...+25.

22-23 вересня в Україні також без опадів, температура вночі +6...+12 градусів, на узбережжі морів – вночі +10...+15; вдень +21 – +27.

Вже 26 – 28 вересня на переважній частині території України прогнозують зниження температури, починаючи з західних регіонів до +15...+22, а на півдні до +20...+26 градусів.

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