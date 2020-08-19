Окрім цього, експерт в ефірі 24 каналу дав прогноз, що чекає на Олександра Лукашенка через результати президентських виборів та протести в Білорусі.

Про затримання вагнерівців

Мені відомо, що спецслужби України і Білорусі співпрацюють дуже тісно вже багато років. І моя версія, наприклад, що вбивство Павла Шеремета – це було за замовленням білоруських спецслужб і Лукашенка. Я, звичайно, не можу це юридично доказати, це виключно моя версія.

До слова Це дезінформаційна кампанія, – Єрмак про начебто участь у спецоперації з вагнерівцями

Тому я не виключаю – це (затримання вагнерівців) міг бути зафіксований факт співпраці спецслужб Білорусі та України з метою зробити провокацію і дати привід Лукашенку сказати, що начебто РФ хотіла усунути його від влади. Але після того, як він усвідомив, що Захід не буде підтримувати його на посаді президента, то для нього це стало не так цікаво.

Вагнерівці в Білорусі: що відомо?

– 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, ще одного спіймали на півдні країни.

– За словами білоруської влади, мета – "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

– Натомість російська влада запевнила, що Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

– Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.

– 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі. Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.

Про наслідки подій в Білорусі

Все закінчиться відставкою Лукашенка. Але поки що невідомо, коли це відбудеться. Подивимось, але у нього немає жодних шансів залишитися при владі.

Невдовзі можуть відбутися і перевибори президента Білорусі. Крім цього, в країні станеться перехід до парламентської форми правління.