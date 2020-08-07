Спецназ поліції спіймав кілера зі списку Інтерполу: в чому його підозрюють – фото
У Дніпрі спіймали 35-річного кілера, який перебував у розшуку Інтерполу. Його звинувачують у замовному вбивстві в Болгарії чотири роки тому.
Про затримання вже повідомили в Інтерпол. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
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Що відомо про затриманого і в чому його звинувачують
- В поліції не розкривають імені та навіть громадянства чоловіка. Правоохоронці зазначили, що він довго переховувався від правосуддя в Україні.
- Чоловік жив під чужим ім'ям і користувався фальшивими документами. Його затримали патрульні зі спецназом поліції. В автомобілі підозрюваного знайшли зброю, патрони та підроблені документи.
- Слідчі з'ясовують, як чоловікові вдалося отримати документи, а також встановлюють, чи причетний він до тяжких злочинів на території України.
Що відомо про Інтерпол?Це міжнародна кримінальна поліція. Організація, яка займається співпрацею правоохоронців з різних країн для розшуку та затримання небезпечних злочинців з усього світу.
Затриманий чоловік у Дніпрі / Фото Нацполіції
Пістолет, який тримав при собі затриманий / Фото Нацполіції