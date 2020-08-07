У Дніпрі спіймали 35-річного кілера, який перебував у розшуку Інтерполу. Його звинувачують у замовному вбивстві в Болгарії чотири роки тому.

Про затримання вже повідомили в Інтерпол. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Читайте також У Польщі затримали українця – небезпечного злочинця, якого розшукує Інтерпол Що відомо про затриманого і в чому його звинувачують В поліції не розкривають імені та навіть громадянства чоловіка. Правоохоронці зазначили, що він довго переховувався від правосуддя в Україні.

Чоловік жив під чужим ім'ям і користувався фальшивими документами. Його затримали патрульні зі спецназом поліції. В автомобілі підозрюваного знайшли зброю, патрони та підроблені документи.

Слідчі з'ясовують, як чоловікові вдалося отримати документи, а також встановлюють, чи причетний він до тяжких злочинів на території України. Що відомо про Інтерпол? Це міжнародна кримінальна поліція. Організація, яка займається співпрацею правоохоронців з різних країн для розшуку та затримання небезпечних злочинців з усього світу. Це міжнародна кримінальна поліція. Організація, яка займається співпрацею правоохоронців з різних країн для розшуку та затримання небезпечних злочинців з усього світу.

Затриманий чоловік у Дніпрі / Фото Нацполіції

Пістолет, який тримав при собі затриманий / Фото Нацполіції