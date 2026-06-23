"Альфа" СБУ здобуває Україні козирі у війні з Росією, – експерт про результати підлеглих Хмари

Політолог Олексій Курпас заявив, що спецпідрозділ СБУ "Альфа" здобуває для України ключові козирі у війні з Росією. Це посилює позиції та допомагає формувати сильні аргументи для переговорів.

Спецпідрозділ СБУ "Альфа" 23 червня святкує 32 річницю. Герої зазначили, що їхній патріотизм – у їхніх діях. Курпас наголосив: 20% усіх втрат піхоти російських окупантів – на рахунку "Альфи".

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Деталі від Курпаса про діяльність "Альфи"

Політолог додав, що фактично підрозділ, який далеко не є найбільшим за чисельністю, ліквідовує кожного п'ятого російського окупанта. Такий показник Курпас називає без перебільшення унікальним. Крім того, герої з "Альфи" знищили майже дві тисячі російських танків – тобто кожен шостий, який втратили загарбники.

Центр спецоперацій "А" входить до трійки найрезультативніших підрозділів за знищенням живої сили та техніки ворога за допомогою дронів, а за останні три місяці взагалі посідає перше місце. "Альфа" стала підрозділом нової формації – сучасним, технологічним і таким, що постійно адаптується до нових викликів війни. Саме тому її досвід активно переймають інші військові формування,

– додав Курпас.

Серед результатів роботи "Альфи" Курпас назвав також: черги на російських заправках; перебої з паливом; проблеми в роботі нафтової інфраструктури.

"Діпстрайки «Альфи» по нафтопереробних заводах і нафтових терміналах за понад тисячу кілометрів від фронту – це не про красиву картинку (хоча зірваний «московський люк» – картинка класна). Це системне руйнування економічної основи російської війни", – наголосив політолог.

Крім того, він додав: на цей рівень Центр спецоперацій вивів бойовий генерал СБУ Євгеній Хмара. Саме він продемонстрував надзвичайну ефективність на чолі "Альфи", а сьогодні застосовує цей досвід вже як керівник усієї Служби безпеки України. Курпас наголосив, що Хмара – керівник нового типу. Він знає реалії сучасної війни не з кабінетів, а з поля бою.

Раніше повідомлялось, що оператори дронів "Альфи" були учасниками операції "Павутина". За один день вдалося уразити 41 літак, зокрема стратегічні Ту-160 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні втрати ворога оцінюють у понад 7 мільярдів доларів.